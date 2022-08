1 Novità dal cast di Ballando con le stelle

Ballando con le stelle dovrebbe avere inizio nel mese di ottobre di quest’anno. La macchina si è messa in moto e il primo nome annunciato come concorrente ufficiale è stato quello di Iva Zanicchi. Lei stessa nel programma “Grazie dei fiori” aveva affermato: “Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll“.

Tra coloro che sembrano aver rifiutato, invece, possiamo citare Caterina Balivo ma anche Giancarlo Magalli: “Milly mi corteggia da tempo, ma non mi vedrete mai in pista. Non ne sarei capace ma se mi proponesse di far parte della giuria, accetterei volentieri. Non vorrei rubare il posto a nessuno. Mi piacerebbe essere un giurato aggiuntivo“. Come riporta anche LaNostraTV, ci dice Blogtivvu, i rumor non si vogliono fermare e in queste ore sono spuntati altri nomi. Si tratta di attori noti a chi segue e ama le soap opera italiane.

A Ballando con le stelle, infatti, potremmo vedere Michelangelo Tommaso, direttamente da Un posto al sole. Qui interpreta il personaggio di Filippo e in una recente intervista ha commentato: “Ballando? Nulla di certo ma è un’esperienza che mi divertirebbe molto“. Anche altri due attori, questa volta da Il Paradiso delle Signore, avrebbero rivelato di volersi scatenare sulla pista da ballo del programma di Rai 1. Ci riferiamo a Emanuel Caserio, interprete di Salvo Amato, e Francesca Del Fa, che recita nei panni di Irene Cipriani.

Il cast preso verrà chiuso e solo allora avremo conferme e smentite. Nel frattempo, però, purtroppo, Milly perderà un ballerino professionista. Andiamo a rivedere di chi si tratta. Continuate a leggere…