1 Ballando Con Le Stelle: profilo Twitter nel caso

Ballando Con Le Stelle, com’è noto, è una delle trasmissioni di punta di Rai 1. Nelle scorse ore sul profilo Twitter del programma condotto da Milly Carlucci, però, è accaduto qualcosa di veramente strano. L’account ufficiale è finito nel caos per aver ritwittato un post molto piccante e spinto, che di certo stona e non rientra con quanto riproposto dal dancing show della rete di Viale Mazzini.

Nel post in questione il tweet citava quanto segue: “Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Suc***are il ca**o del mio capo nei cessi che era una cosa che amavo da morire”. Insomma frase davvero volgare e di cattivo gusto. Il gesto ha lasciato non poco perplessi gli affezionati telespettatori, i quali si sono immediatamente chiesti cosa stesse succedendo sul profilo di Ballando Con Le Stelle.

Ma ecco lo screen che testimonia quanto vi abbiamo appena raccontato…

Il retweet di Ballando Con Le Stelle

Ad intervenire è stata poi Milly Carlucci che oltre ad un post sul profilo Twitter (come vedremo), ha denunciato pubblicamente il suo disappunto. La presentatrice ha fatto sapere che la trasmissione “non ha le chiavi di accesso perché gli account della Rai durante il periodo di Ballando con le Stelle sono gestiti in collaborazione fra Ballando, la Rai, il mio team. Ma poi rimangono in consegna alla Rai una volta finito il programma. Non solo. Anche durante la trasmissione il nostro impegno è solo quello di dare dei contenuti a chi gestisce l’account”, si apprende da Il Messaggero.

Ma andiamo a leggere le parole di Milly Carlucci su Twitter a proposito di quanto accaduto al profilo di Ballando Con Le Stelle…