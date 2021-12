1 Addio a due volti storici di Ballando con le stelle

Dopo il saluto di Raimondo Todaro, il quale è approdato quest’anno nella scuola di Amici di Maria De Filippi, molto presto dovremmo dire addio anche a due altri storici volti di Ballando con le stelle. La prima è una donna, presente fin dall’ottava edizione andata in onda nel 2012. Ci stiamo riferendo a Sara Di Vaira. Nel corso degli anni ha gareggiato insieme all’attore Ronn Moss, al pallavolista Luigi Mastrangelo, al velocista Andrew Howe, al rugbista Martin Castrogiovanni, all’attore Massimiliano Morra e al conduttore Costantino della Gherardesca. Ha vinto nel 2019 con il modello Lasse Matberg.

A dare l’annuncio del suo addio, come riporta anche il sito Gossip e TV, ci ha pensato proprio la ballerina stessa nel corso della seconda semifinale della corrente edizione del programma. Ha rivelato, infatti, che non tornerà nel 2022. Quindi, la sua apparizione a fianco del fisico Valerio Rossi Albertini è stata l’ultima. Almeno per un po’. Chissà che in futuro non cambi idea e decida di tornare di nuovo. Staremo a vedere, lo scopriremo con il tempo. Ma parlavamo di due persone che lasceranno la trasmissione. Chi è il secondo?

Pare che anche Simone Di Pasquale abbandonerà la pista di Ballando con le stelle molto presto. Queste le sue parole, come riportate da Il Gazzettino: “Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile. Ho fatto il mio tempo, dopo 16 anni potrebbe essere l’utima esibizione. Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile. Il mio legame con questo programma è totale. Mi piacerebbe poter chiudere con una finale. Io non è che non lo voglio più fare, lo farei per tutta la vita ma c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti. Questa è un’altra fase“. Vedremo, quindi, anche in questo caso che cosa accadrà.

