1 Ornella Boccafoschi di Ballando con le stelle è incinta

Tante le persone che Milly Carlucci deve salutare prima che la nuova edizione di Ballando con le stelle abbia inizio. Non solo l’abbandono di Raimondo Todaro. Anche due ballerini, infatti, dovranno lasciare la trasmissione anche se magari momentaneamente. Entrambe, infatti, sono in dolce attesa. La prima a dare l’annuncio è stata Veera Kinnunen. Lo ha rivelato lei stessa tramite un post su Instagram in cui la vediamo con il pancione insieme al compagno Salvatore Mingola. Nella descrizione, quindi, leggiamo:

Aspettandoti! È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna e la zia. Questo foto sono state fatte settimane fa, quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia.

Nelle ultime ore, inoltre, è arrivata la notizia che anche un’altra professionista di Ballando con le stelle dovrà salutare lo show perché incinta. Stiamo parlando di Ornella Boccafoschi. Come riporta anche il sito Isa e Chia, tra le pagine del settimanale DiPiù, ha rivelato il sesso. Sarà un maschietto e lei e il marito Francesco Samperi lo chiameranno Federico. Ricordiamo, inoltre, che insieme hanno già una figlia, Matilde, di due anni e mezzo. Su Instagram, invece, ha postato una fotografia in cui vediamo le scarpette di un neonato e in descrizione: “Proprio così… Fagottino in arrivo“.

Adesso, però, bisogna capire chi andrà a sostituire questi artisti nella nuova edizione del programma di Rai 1. Ne ha parlato Milly Carlucci, la quale si è lasciata andare anche a dei commenti sull’abbandono di Raimondo Todaro. Rivediamo insieme, perciò, quello che ha affermato…