Vincenzo Chianese | 2 Dicembre 2022

Ballando con le stelle

La programmazione di Ballando con le Stelle cambia ancora

Manca ormai poco alla finale di questa edizione di Ballando con le Stelle, e finalmente a breve sapremo chi sarà a vincere il talent show di Milly Carlucci. Attualmente sono ancora 6 le coppie rimaste in gara, tuttavia questa sera, nel corso della seconda semifinale, non mancheranno altri colpi di scena. Stasera infatti ci sarà una nuova eliminazione e sapremo chi saranno i concorrenti ad accedere alla finale. Ma non solo.

Nel corso della prossima puntata, ci sarà l’atteso ripescaggio, e una delle coppie eliminate durante le scorse settimane rientrerà in gara. Tuttavia la programmazione del talent show, sempre a causa dei Mondiali di Calcio 2022, torna a cambiare. Questa settimana infatti la trasmissione va in onda di venerdì, ma per le prossime settimane la programmazione verrà nuovamente modificata.

Ma quando vanno in onda dunque le ultime due puntate di Ballando con le Stelle? A svelarlo è stata poco fa Milly Carlucci. La prima finale infatti verrà trasmessa su Rai 1 sabato 17 dicembre. Sabato 10 dicembre invece, per via dei Mondiali, il talent show non andrà in onda. In seguito venerdì 23 dicembre si terrà la finalissima di questa edizione, durante la quale verrà eletto il vincitore.

Ma chi sarà a trionfare e a classificarsi al primo posto? Non resta che attendere le ultime due puntate di Ballando per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul talent show di Milly Carlucci, e non solo.