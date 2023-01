Barbara d’Urso e Flavio Briatore: ‘Una storia? Tempo al tempo’

Roberto Alessi | TORNA A CASA ALESSI

Roberto Alessi | 12 Gennaio 2023

Il gossip del momento

Quando certe notizie private coinvolgono persone che conosco da tanti anni e con le quali ho anche un rapporto di stima e rispetto personale, cerco di non approfittarmene e non invado la loro sfera privata, aspettando che siano loro a parlarmene. Anche se il mio mestiere di giornalista (e anche la mia natura decisamente meno educata di quello che m’impongo) mi porterebbe all’irruenza immediata.

Certo è che se poi le persone coinvolte sono Flavio Briatore, l’imprenditore italiano più conosciuto nel mondo, e Barbara d’Urso, la conduttrice che più di ogni altra è nell’immaginario collettivo di noi italiani, e ci entra in casa ogni giorno, resistere dal chiedere per me è quasi una tortura.

Dicono gli amici: ‘Sì, si frequentano’

In più abbiamo in comune molti amici, e almeno con quelli si può parlare. E la loro risposta è “Sì”. Mi dicono: “Barbara d’Urso e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti a cena una sola volta”. “Una storia?”, chiedo bramoso di particolari. “Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano”.

La prudenza è di tutti, ma solo su una cosa tutti si sbilanciano: “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una sua strada professionale ben definita. Di certo, una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma che semmai può essere interessata per quello che è”.

Quindi a lui piace: “Certo, e non è difficile da crederlo. Basta guardarla e sentirla parlare. Ma diamo tempo al tempo”. E a lei? “Speriamo”.