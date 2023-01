Roberto Alessi

Nel numero di Novella 2000 presenti anche in questo nuovo anno gli Up & Down della settimana, curati da Roberto Alessi

Up & Down – Promossi e bocciati

Nuovo anno (ancora auguri a tutti), ma medesima rubrica. Anche nel 2023 Novella 2000 torna in edicola con il nuovo numero. Al suo interno trovate, tra le tante rubriche, Up & Down.

Qui si parla dei personaggi del momento e della settimana a cui viene dato un voto dal nostro direttore Roberto Alessi. Scopriamoli tutti nel dettaglio….

Paolo Bonolis – voto Up

Questa è una foto meravigliosa: Paolo Bonolis con la figlia, la faccia seria del papà che fa il papà, magari giocando a tombola durante le feste, sua figlia Silvia (ne abbiamo nascosto il volto con i pixel perché non è personaggio pubblico) divertita, magari perché ha fatto cinquina.

La luce è pure brutta (Paolo non è così rugoso), ma la tenerezza è infinita perché rivela la fragilità di tutti noi, anche di chi è un duro (e lo è) come Paolo Bonolis, l’uomo con la dialettica più tagliente di tutta la tv e con il vocabolario più ampio (direi infinito: usa parole che io non ho mai sentito e a volte sospetto che se le inventi, poi controllo e ha ragione sempre lui).

Ha fatto bene Sonia Bruganelli a postare questa foto sul suo seguitissimo profilo Instagram: è poesia pura. Viva Paolo.

Viva Silvia e viva pure Sonia a volte crudele, però sempre sincera.