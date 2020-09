1 Nel nuovo geniale spot di Live Non è la d’Urso, Barbara d’Urso si trasforma in Miranda Priestly de Il Diavolo Veste Prada

Finalmente è arrivato settembre, e questo significa assistere al ritorno di tutti i programmi televisivi più amati dal grande pubblico. Naturalmente ancora una volta protagonista assoluta del piccolo schermo sarà Barbara d’Urso, che dopo alcune settimane di pausa e relax è pronta a tornare dai suoi amati e fedeli telespettatori. Anche quest’anno la stacanovista conduttrice sarà al timone di ben tre programmi: Pomeriggio Cinque, che debutta con la nuova edizione lunedì 7 settembre, Domenica Live e ovviamente Live Non è la d’Urso, che come sempre andrà in onda in prima serata. La terza edizione del talk show, che in breve ha conquistato il cuore del pubblico, partirà ufficialmente su Canale 5 domenica 13 settembre, e tutto è già pronto per la prima puntata, che come sempre sarà ricca di informazione, colpi di scena e grandi esclusive.

Proprio qualche minuto fa Barbara ha presentato sulla rete Mediaset il nuovo e geniale spot di Live Non è la d’Urso, che naturalmente ha già attirato l’attenzione del web. A sorpresa infatti la conduttrice partenopea per l’occasione si è trasformata in niente che meno che in Miranda Priestly, protagonista dell’iconico film Il Diavolo Veste Prada. Barbara ha così reinterpretato una delle scene più famose della pellicola, la cui star è la bellissima Meryl Streep, e il risultato è straordinario. Questo il divertente e geniale spot di Live Non è la d’Urso:

Naturalmente il web sta già amando il bellissimo spot di Live Non è la d’Urso, e già a decine sono i pareri positivi degli utenti, che stanno commentando senza sosta la pubblicità. Nel mentre Barbara d’Urso si sta già preparando al meglio per affrontare questa nuova stagione televisiva, che senza dubbio sarà ricca di successo e di soddisfazione, e si spera più semplice della precedente.

Come sappiamo infatti a causa dello scoppio della pandemia, tutte le trasmissioni della d’Urso sono andate in onda senza pubblico, e di certo per la conduttrice non è stato semplice. Rivediamo le sue dichiarazioni di qualche mese fa su quanto accaduto.