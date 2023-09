Gossip

Nicolò Figini | 19 Settembre 2023

Barbara Gambatesa risponde alla polemica in merito alla pizza mangiata da Errico Porzio e dà la sua versione dei fatti

La risposta di Barbara Gambatesa

Nella giornata di ieri è uscita la notizia in merito a una influencer, Barbara Gambatesa, che era convinta del fatto che avrebbe mangiato gratuitamente la pizza da Errico Porzio. La ragazza, infatti, pensava che non avrebbe pagato ma sarebbe bastata una sponsorizzazione.

Quando però ha visto arrivare il conto ha pagato e ha cancellato le Stories. A intervenire era stato il proprietario, rivelando che non esisteva alcun accordo:

“Premettendo che io non ero presente, che non l’ho invitata e non sapevo neanche chi fosse, ma mi sembra di aver capito che questa pseudo influencer sia stata a mangiare nella nostra pizzeria sul lungomare.

Contenta e soddisfatta del servizio e della pizza ha fatto delle storie su Instagram ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo”.

A parlare e a uscire alla scoperto è stata oggi proprio Barbara Gambatesa. In un’intervista con FanPage ha dato la sua versione dei fatti. In pizzeria è stata accolta molto bene e l’ha colpita il fatto che le hanno portato una pizza con il suo nome sopra. Un gesto di cortesia “come a voler dire fammi un video o una Storia“. Poi ha continuato:

“La pubblicazione è avvenuta in un secondo momento. Mi si era bucato il vestitino e vedendo l’immensa cortesia del personale, ho chiesto se avevano ago e cotone e, pur non avendolo, hanno fatto in modo che mi venisse recapitato”.

Successivamente ha contattato la sua manager, perché Barbara Gambatesa è seguita da una agenzia che prende una percentuale per ogni Storia pubblicata, e le ha detto: “Vogliono offrirmi la cena“.

Lo ha dato per scontato perché un suo amico, che le fa da manager locale, è andato a parlare con un ragazzo dello staff. Questo ha lasciato intendere che volessero instaurare una collaborazione. Questa la sua reazione quando ha visto arrivare il conto da pagare:

“Senza dire una parola prendo il portafoglio e pago il conto. Posso permettermi 20 euro di pizza. Ma subito dopo, ho eliminato tutte le storie e ho buttato anche la pizza di bellezza che mi avevano regalato.

[…] Mi sono sentita presa in giro. Io sono una persona onesta e pulita. Sono umilissima e anche sentirmi chiamare influencer mi dà fastidio. Ma farmi uscire come una persona sporca non mi sta bene”.

Questo quanto rivelato a FanPage. Cosa e pensate? Fatecelo sapere con un commento e seguiteci per tante altre news.