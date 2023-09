Gossip

Nicolò Figini | 19 Settembre 2023

Tale e Quale Show

Lite a Tale e Quale 2023

Tra pochissimi giorni, venerdì 22 settembre 2023, avrà inizio la nuova edizione di Tale e Quale Show. Conosciamo già l’identità di tutti i concorrenti e anche della giuria. Alla conduzione, inoltre, tornerà ancora una volta Carlo Conti.

In queste ore, però, si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale nel dietro le quinte ci sarebbe stato un litigio molto acceso. A riportare il rumor è Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. La sua spia ha rivelato che uno dei concorrenti non riusciva a trovare il vestito del personaggio che doveva interpretare perché qualcuno glielo aveva nascosto.

L’abito è poi stato trovato dal truccatore, il quale è finito nel mezzo “perché lei lo accusava di aver collaborato alla sparizione del vestito“. Nella foto qui sotto, inoltre, possiamo anche leggere:

“Comunque hanno continuano a discutere durante i posati e non vi dico… Con quella voce starnazzante da oca. Io sono dovuto uscire dallo studio perché mi veniva da ridere”.

Il rumor sulla lite nel dietro le quinte di Tale e Quale 2023

Al momento non è dato sapere chi fossero le parti convolte in questa chiacchierata lite nel dietro le quinte di Tale e Quale Show 2023. Nel caso in cui lo dovessimo capire non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Nel frattempo, però, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.