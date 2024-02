Beatrice Luzzi, l’ex fa un appello al GF e chiede l’espulsione di Greta

NEWS

Debora Parigi | 17 Febbraio 2024

Grande Fratello

Dopo le insinuazioni dette da Greta Rossetti riguardo cosa avrebbe fatto Beatrice Luzzi sotto le coperte con Vittorio, è intevenuto l’ex compagno dell’attrice. Lui ha quindi condannato quelle parole e ha detto che se fosse uno degli autori mostrerebe quelle immagini e farebbe scattare la squalifica.

La condanna dell’ex di Beatrice Luzzi verso le parole di Greta Rossetti

Da un po’ di tempo sui social i fan di Beatrice Luzzi stanno chiedendo insistentemente al Grande Fratello di mostrare i video in cui Greta raccontava di cose intime che l’attrice avrebbe fatto sotto le coperte con Vittorio. Questa cosa l’ha saputa il pubblico, ma la Luzzi non è mai venuta a saperlo. Per questo i fan chiedono che sia fatto.

Sull’argomento è quindi intervenuto anche l’ex compagno di Beatrice (padre dei suoi figli). Intervistato dal sito Fanpage.it, Alessandro Cisilin ha detto che quelle frasi dette da Greta Rossetti sono delle sciocchezze. E ha aggiunto che forse non è il caso di mostrarle a Beatrice in questo momento, non servirebbe a niente. In ogni caso verrà a saperle quando uscirà dal reality. Questo suo pensiero è solo per il bene dell’ex compagna, ma se fosse un autore del Grande Fratello agirebbe in maniera diversa. Ha infatti detto:

“La roba è talmente stupida che è irrilevante. Mostrare gli attacchi alle sue spalle sì, ma questo caso specifico non vedo cosa aggiunga. Chiariamo un aspetto: non mi sostituisco agli autori. Per me uno che dice una sciocchezza del genere è da squalifica. Se io fossi il capo autore, la manderei in onda e ne farei oggetto di squalifica. Non sono un autore ma se lo fossi questa situazione la tratterei così. Quella che ha detto Greta è una cosa gravissima che forse andrebbe sanzionata e forse Beatrice vorrà darci un seguito quando sarà fuori. Dal punto di vista della tutela della reputazione di Beatrice, la cosa è talmente sciocca e inverosimile che non c’è bisogno di alcuna mia difesa”.

Riguardo il malessere di Beatrice Luzzi, alcuni chiedono ad Alessandro Cisilin di andare dentro la Casa e portarla via. A questo lui ha risposto: “Non deciderò mai al posto di Beatrice. È una donna fortissima, la rispetto e sa benissimo che, se dovesse decidere di uscire perché non ce la fa più, noi saremmo lì ad abbracciarla. Ma non la porto via, è proprio sbagliato il concetto che io uomo debba portarla fuori. Sono dalla sua parte mentre sta dentro e sarei dalla sua parte se decidesse di uscire”.