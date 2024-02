Maria De Filippi e la sua reazione alla vittoria di Angelina Mango a Sanremo

NEWS

Debora Parigi | 17 Febbraio 2024

Amici Angelina Mango Maria de Filippi

La vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 ha visto la gioia di vari ex allievi di Amici. E si può dire che questa è anche una vittoria di Maria De Filippi. Quindi, come ha reagito la conduttrice? Le anticipazioni della puntata di Amici di domani ci dicono cosa ha detto la De Filippi alla giovane cantante.

Angelina Mango ospite di Maria De Filippi ad Amici dopo la vittoria di Sanremo

Ieri pomeriggio c’è stata la registrazione della puntata di Amici 23 che vedremo in onda domani, domenica 18 febbraio. Come ci si poteva aspettare, Maria De Filippi ha avuto come ospiti alcuni dei cantanti ex del talent che hanno fatto parte dei Big di Sanremo 2024. E tra loro c’era anche Angelina Mango.

Le persone presenti nel pubblico hanno quindi raccontato com’è stata accolta la vincitrice dell’ultima edizione del Festival. E soprattutto cosa le ha detto Maria De Filippi. Quando è entrata in studio è stata riempita da applausi e cori, tutti si sono alzati in piedi per lei e per gli altri cantanti. C’erano infatti anche Annalisa, i The Kolors, Maninni e Irama.

“La De Filippi sembrava molto felice per come è andata ad Angelina, sorrideva e l’ha accolta benissimo, anche noi del pubblico eravamo contentissimi“, ha scritto in un tweet una persona presente nel pubblico. Il sito Superguida TV nelle anticipazioni riporta: “Maria De Filippi è sembrata essere molto felice per la vittoria di Angelina e ha ricordato a tutti le date del suo tour”. Dai racconti, invece, pare che non abbia detto nulla del fatto che era la prima ad essere tornata a vincere il Festival dopo Arisa a distanza di 10 anni.

Tra le anticipazioni è stato anche rivelato che tra il pubblico c’era anche Marta Donà, la manager di Angelina Mango. Inoltre la giovane cantante si è presa anche i complimenti da parte di Ornella Vanoni. La Vanoni le ha ha detto che si sa muovere molto bene sul palco. Quindi le ha chiesto se le veniva spontaneo o aveva studiato. Lei ha risposto che sta imparando col tempo.