Beatrice Luzzi prende le difese di Vittorio e si scaglia contro Varrese: “Lo dobbiamo eliminare” (VIDEO)

Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Beatrice Luzzi ha preso le difese del suo amico Vittorio Menozzi esprimendo il proprio parere su Massimiliano Varrese, complice di un comportamento secondo lei poco carino verso il modello.

Nella casa dl Grande Fratello in queste ultime ore è scoppiato un nuovo dibattito in merito alle pulizie. Il confronto ha avuto come protagonista Vittorio Menozzi in quanto Varrese e Fiordaliso lo hanno accusato di non fare nulla in casa. Ed è per tale ragione che hanno portato la pentola sporca del modello vicino al suo letto in camera. In sua difesa si sono schierati però Beatrice Luzzi e Stefano Miele.

Vittorio è infatti andato da loro per parlare della situazione e si è lasciato andare ad alcuni commenti per sfogarsi contro l’attore e la cantante:

“Se mi beccano quando ho un po’ di energie cascano male. Ogni tanto sono attivo pure io. Non so cosa fare con Max. Quel gesto del comodino non mi è piaciuto, gliel’ha detto lui di farlo.

Per una volta che lava i piatti. Ordini solo ciò che hanno mangiato almeno 5 persone? C’è un limite? Se lo trovi lo metti in frigo con le altre cose“.

Come sappiamo tra Beatrice Luzzi e Massimiliano molto spesso non scorre buon sangue e per tale ragione la sua opinione in merito è secca e decisa. Nel video qui sotto possiamo chiedere ancora una volta che cosa poter fare con Varrese: “Possiamo fare qualcosa secondo te?“. Senza esitazioni l’attrice afferma: “Lo dobbiamo eliminare“:

Vittorio: -“Secondo te con Max dobbiamo fare qualcosa ?”

Beatrix: -“LO DOBBIAMO ELIMINARE”



BEALUZZI VUOLE FUORI DALLA CASA IL PAZIENTE ESATTAMENTE COME TUTTI NOI#grandefratello #gf pic.twitter.com/bTOOEZvGsY — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 28, 2024

Anche volendo farlo non è per nulla una situazione facile in quanto capita raramente che Varrese venga mandato in nomination dagli altri inquilini suoi amici. Vedremo che cosa accadrà e anche come proseguirà questo battibecco nella giornata di oggi e poi domani sera nel corso della diretta su Canale 5.