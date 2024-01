Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Grande Fratello

Vittorio Menozzi ha deciso di sfogarsi ieri sera dopo il gesto compiuto da Fiordaliso e Massimiliano Varrese nei suoi confronti.

Lo sfogo di Vittorio Menozzi

Ieri sera Fiordaliso e Massimiliano Varrese hanno notato una pentola usata da Vittorio Menozzi ancora sporca e per tale ragione si sono molto infastiditi. Molte volte gli hanno chiesto di pulire le proprie cose ma purtroppo continua a non farlo. Ed ecco perché l’attore ha suggerito di portare la pentola in camera da letto per mettergliela sul comodino.

Una volta tornata indietro la cantante ha comunicato che lunedì farà il suo nome nelle nomination perché è arrivata al limite. Fiordaliso ha anche avuto un confronto diretto con il modello: “Hai la ragione dei co*lioni? Tu non pulisci proprio. Io parlo della casa in generale, tu non fai un ca**o“. Vittorio però si è difeso che c’è una differenza tra il non fare niente e l’essere disordinato come è lui.

Una volta terminato il faccia a faccia, però, Vittorio Menozzi si è sfogato ancora di più parlando con Beatrice e Stefano: “Se mi beccano quando ho un po’ di energie cascano male. Ogni tanto sono attivo pure io“. La Luzzi e Miele lo hanno lodato per aver tirato fuori il carattere e ha proseguito: “Non so cosa fare con Max. Quel gesto del comodino non mi è piaciuto, gliel’ha detto lui di farlo. Per una volta che lava i piatti“.

vittorio incazzato producendo arrapamento generale capiscopic.twitter.com/q9MFzTKPWN — sophie (@blissyphie) January 28, 2024

Poi ha continuato affermando che il gesto non ha avuto alcun senso: “Ordini solo ciò che hanno mangiato almeno 5 persone? C’è un limite? Se lo trovi lo metti in frigo con le altre cose“. Insomma, questo comportamento non gli è andato per niente giù e nei prossimi giorni, soprattutto nel corso della diretta di lunedì, ne vedremo senza dubbio delle belle.

Per il momento non ci resta che aspettare e capire come evolverà la situazione.