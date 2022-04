Belen Rodriguez svela cosa farebbe a cena con Silvia Toffanin

Qualche ora fa Belen Rodriguez è stata ospite a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez. Nel corso della chiacchierata col marito di Chiara Ferragni, la showgirl argentina ha affrontato diversi argomenti. A un tratto proprio il rapper ha chiesto alla conduttrice di parlare dei suoi progetti futuri e a quel punto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Belen ha infatti citato Silvia Toffanin, svelando cosa farebbe a cena con la presentatrice di Verissimo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Progetti per il futuro? È una domanda alla Silvia Toffanin? Io aspetto ancora la cena con lei e proverò a farla ubriacare. Ciao Silvia! Piani futuri? Mi trasferisco. Dal secondo piano al quarto… ma tra due anni. Ma non è sullo stesso palazzo ma sulla strada di fronte, c’è una evoluzione”.

Ma non solo. Proseguendo infatti Belen Rodriguez svela anche qual è il suo più grande rimpianto. La showgirl ha infatti ammesso che se potesse tornare indietro valuterebbe la carriera da cantante. Queste le sue parole:

“Se potessi tornare indietro mi sarebbe piaciuto tantissimo fare la cantante nel mio paese. Ora non c’ho più voglia. Mi piace essere credibile, non voglio sembrare ridicola ora, preferisco fare un passo indietro. Ho fatto un film facendo la colonna sonora. Quando posso intervenire lo faccio, altrimenti… non è stato, lo accetto ma lo rimpiango. Io tutti i giorni lo faccio per me, ho uno studio a casa, mio padre è un musicista, mi aiuta perché lui canta molto bene”.