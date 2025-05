In Terra Amara ha interpretato la “cattiva” e temuta zia di Müjgan, Behice Hekimoğlu, mentre ne La notte nel cuore il personaggio di Hikmet. Scopriamo chi è l’attrice Esra Dermancioglu: età, altezza, carriera, marito, vita privata e dove seguirla su Instagram.

Chi è Esra Dermancioglu

Nome e Cognome: Esra Altınay (in arte Esra Dermancioglu, in turco si scrive Esra Dermancıoğlu)

Data di nascita: 7 dicembre 1968

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 56 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: attrice

Ex marito: Esra è separata

Figli: Esra ha una figlia

Tatuaggi: non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @esradermancioglu

Esra Dermancioglu età, vero nome e biografia

Apriamo il pezzo con la biografia dell’attrice. Quanti anni ha e qual è il nome vero di Esra Dermancioglu? L’attrice è nata a Istanbul il 7 dicembre 1968 sotto il segno del Sagittario. La sua età è di 56 anni.

Il vero nome dell’attrice è Esra Altınay, ma ha deciso di utilizzare uno pseudonimo per la sua carriera d’attrice.

Se qualcuno di voi si sta chiedendo altezza e peso della Dermancioglu sappiamo che è alta 1 metro e 68 centimetri, ma non sappiamo il peso.

Prima di diventare l’attrice che tutti conosciamo, Esra Dermancioglu ha completato l’istruzione primaria presso la Pierre Loti High School. A seguire ha studiato in Svizzera al Franklin College.

Vita privata

Della vita privata di Esra Dermancioglu, Behice di Terra Amara, purtroppo non conosciamo tantissimo. Ha un marito o un fidanzato? E dei figli?

Stando a quanto emerso l’attrice ha una figlia di nome Refia Dermancıoğlu, nata nel 2008. Quest’ultima è nata dal matrimonio tra Esra e il suo ex marito.

In base a quanto appreso i due si sono lasciati poiché lui era contrario alla carriera di attrice di Esra.

Dove seguire Esra Dermancioglu di Terra Amara: Instagram e social

Non siamo riusciti a trovare una pagina ufficiale su Facebook, ma ci sono diversi profili che portano il suo nome, forse gestiti da fan.

In ogni caso l’attrice è molto apprezzata su Instagram, dove conta a suo seguito non solo fan turchi, ma ammiratori da tutto il mondo. Tanti sono anche gli italiani.

Sul suo profilo Esra si racconta ai fan pubblicando diversi contenuti dentro e fuori dal set. In generale la sua esuberanza e simpatia ha conquistato davvero tutti.

Sul web gli utenti sono sempre molto curiosi e spesso vanno a ripescare le foto da giovane di Esra Dermancioglu.

Carriera

Attrice di cinema, teatro e televisione, Esra ha una carriera importante, che vanta l’importante riconoscimento Sadri Alisik Theatre and Cinema Awards nel 2016 come miglior attrice non protagonista nel film Hayalet Dayi. Due anni prima, invece, è stata candidata per il medesimo premio con la pellicola Kadin Isi Banka Soygunu.

Dopo aver concluso il percorso di studi, Esra ha studiato recitazione presso lo Studio Actors, formato da Şahika Tekand, Ma non solo perché ha anche preso delle lezioni al conservatorio Derya Alabora. Principalmente si è concentrata sul canto e ha frequentato tanti corsi in patria e all’estero.

La carriera di attrice è spiccata grazie all’offerta di Gülse Birsel per il compleanno di un’amica. Da qui la prima apparizione al cinema e in TV. Nel piccolo schermo è apparsa per la prima volta con Sen Harikasin nel 2008. Poi è stato un crescendo di esperienze lavorative.

Il maggior successo per Esra Dermancioglu è arrivato grazie a Terra Amara e al personaggio di zia Behice.

Nel 2023 l’attrice sbarca in Italia per un’intervista a Verissimo, trasmissione di Silvia Toffanin.

Film e serie TV con Esra Dermancioglu

Come dicevamo Esra Dermancioglu ha preso parte a diversi film, che vi elenchiamo qui in seguito:

Moral Bozuklugu ve 31 (2010); Kadin Isi Banka Soygunu (2014); Hayalet Dayi (2015); Merdiven baba (2015); Ayla – La figlia senza nome (Ayla: The Daughter of War) – (2017).

Non solo cinema, perché Esra ha recitato per il piccolo schermo in diverse serie TV, prima di Terra Amara:

Sen Harikasin (2008); Fatmagül’ün Suçu Ne? (2010-2011); Insanlar alemi (2012); Galip Dervis (2013); Doksanlar (2013-2014); Sil Bastan (2014); Ulan Istanbul (2014); Serçe Sarayı (2015); Muhtesem Yüzyil: Kösem (2015-2016); Kirgin Çiçekler (2016-2018); Sahin Tepesi (2018); Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) – (2019-2021); Acans (2021); Kaderimin Oyunu (2021-2022); Bir Küçük Gün Isigi (2022); Hudutsuz Sevda (2023) e La notte nel cuore – Siyah Kalp (2024).

Esra Dermancioglu è zia Behice in Terra Amara

Dal 2019 al 2019 Esra Dermancioglu è stata grande protagonista della soap Terra Amara. Il suo personaggio è la perfida Behice Hekimoğlu, la zia di Müjgan (interpretata da Melike Ipek Yalova).

Nella storia resta molto vicina a sua nipote per denaro. Nel corso del racconto ha provato ad assassinare Zuleyha ed è riuscita a uccidere Hünkar Yaman.

All’interno della storia Esra recita accanto a Melike come detto, ma anche insieme ad altri amatissimi attori: da Hilal Altınbilek a Uğur Güneş. Per passare a Murat Ünalmış e Kerem Alışık.

Esra Dermancioglu è Hikmet ne La notte nel cuore

Nel 2024 La notte nel cuore (Siyah Kalp in lingua originale) ha visto Esra Dermancioglu tra i suoi protagonisti. Lei interpreta il ruolo di Hikmet, sorella di Samet e cognata di Sumru. A vestire i panni di quest’ultima è invece Ece Uslu madre dei due gemelli Nuh (l’attore Aras Aydın) e Melek (l’attrice Hafsanur Sancaktutan).

Tra gli attori vediamo anche Burak Sergen è invece Samet, marito di Sumru e Leyla Tanlar (il suo personaggio è Sevilay). Altro attore presente è Burak Tozkoparan, nella soap opera è Cihan, figlio di Samet.