1 La battuta di Belen Rodriguez

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene e vittima di uno scherzo è stata Soleil Sorge. Nel filmato mandato in onda da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, infatti, l’abbiamo vista prendersi un bello spavento quando pensava di essere stata accusata di truffa per 5 milioni di euro. Niente di vero, ovviamente. Tuttavia, nel corso dello scherzo, si è lasciata andare a un commento a proposito di Alex Belli.

Soleil sembra davvero stufa di venire associata sempre a l’ex gieffino e vorrebbe continuare il suo percorso nel mondo dello spettacolo senza sentire sempre il peso di ciò che è accaduto al Grande Fratello Vip. Dopo la messa in onda del video, però, a diversi fan dell’influencer non è molto piaciuto ciò che ha detto la Rodriguez. Lei e Mammucari, infatti, hanno annunciato che la prossima settimana Soleil arriverà ospite nel programma.

Belen Rodriguez, poi, con il sorriso sulle labbra ha ricordato che alla Sorge piace il poliamore, dopo quanto accaduto con Alex e Delia al GF Vip. I fan, tuttavia, sono andati su tutte le furie lamentandosi dell’ironia fuori luogo della showgirl. Diversi utenti, infatti, hanno fatto presente che Soleil non ha mai detto di essere propensa a quel tipo di rapporto a differenza della coppia. Qualcuno, infatti, ha detto: “Belen, sciacquati la bocca quando parli di Soleil perché le tue battute non fanno ridere” o “Belen, non fai ridere“, come riporta anche Gossip e TV.

Belen, ad ogni modo, nel corso dell’appuntamento ha parlato anche di altre cose. Come per esempio del suo rapporto con Stefano De Martino. Sembrerebbe, infatti, aver confermato il ritorno di fiamma. Curiosi di scoprire quello che ha detto? Continuate a leggere…