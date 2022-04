1 Lo sfogo di Soleil Sorge

Nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione abbiamo visto comparire come ospite Alex Belli. L’ex vippone ha avuto la possibilità di confrontarsi con la sua ex fidanzata Mila Suarez e con il migliore amico Mirko Giancitano. Ma non solo. Visto che una dei componenti della giuria è Soleil Sorge ha potuto rivedere anche lei. Se in puntata l’ex gieffina potrebbe avergli lanciato qualche frecciatina, il vero sfogo è arrivato nel corso dello scherzo de Le Iene.

Questo è stato mandato in onda ieri sera e al centro vedeva Soleil accusata di essere complice di una truffa da milioni di euro. Uno dei complici, come riporta anche Biccy, le ha chiesto se la puntata dello show di Barbara d’Urso con Alex Belli fosse già stata registrata. Lei ha risposto affermativamente aggiungendo: “Proprio non ne posso più di questo soggetto“. Non sapendo di essere ripresa lo possiamo considerare il suo vero pensiero in merito a tutta la faccenda.

Soleil Sorge e Alex Belli, nella casa del Grande Fratello Vip, hanno avuto un rapporto molto complicato. Si è tanto parlato della loro “chimica artistica” e spesso si sono scambiati dei baci. A proposito di questo, non molto tempo fa l’influencer ha rilasciato un’intervista:

Sono baci dati in momenti opposti, ma anche molto simili. Nella Turandot non era un bacio spontaneo. Era la messa in scena di un’opera ed eravamo presi dal ruolo, c’era un mix di affetto e chimica. L’altro bacio, invece, era uno scacco matto al re. Io ho accettato che Alex dovesse andare via, però prima go voluto fare questa cosa. Prenderlo e baciarlo per dirgli che era stato tutto finto.

Tuttavia il discorso di Soleil Sorge non finisce qui. Ha anche raccontato di essersi sentita tradita perché Alex, come dice lei stessa, a un certo punto ha iniziato a giocare.