Ben e Bella Thorne rompono il silenzio dopo la fine della loro relazione

1 Ben e Bella Thorne parlano dopo la rottura

La giornata di ieri, venerdì 3 giugno, è stata come un fulmine a ciel sereno per i fan di Ben e Bella Thorne. I due, che avevano intenzione di sposarsi, si sono infatti lasciati lasciando tutti di stucco. A riferirlo era stato proprio il cantante dell’ex duo Benji e Fede con una lunga lettera di addio pubblicata sui suoi canali social. Qui di seguito alcune parti:

“Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei. Grazie a questa persona ho imparato cosa significa l’amore incondizionato, qualcosa che avevo imparato solo con i miei genitori e non ero stato in grado di aprirmi di nuovo completamente nella mia vita da adulto prima di incontrarla. […]

“Solo Dio sa quanti cuori ho spezzato e quante persone ho ferito seguendo il mio ego, quante cose che avrei potuto e dovuto fare meglio, e di questo mi assumo la piena responsabilità, per tutti i miei peccati ed errori – ma ora so che faceva tutto parte di un piano più grande che mi ha guidato dove sono oggi. Ora sono pronto per un nuovo capitolo della mia vita e ho piena fiducia in ciò che sarà. Mi sono ripromesso di abbracciare il dolore e il disagio che derivano da questa separazione dalla donna che amo di più e che amerò sempre, sapendo che questi sentimenti che cerchiamo di evitare a tutti i costi sono in realtà il catalizzatore per dare vita a un mondo migliore. Il dolore sarà il mio maestro, proprio come lo è stato l’amore e lo sarà di nuovo quando doveva esserlo”.

Dopo questa notizia, Ben e Bella Thorne sono stati probabilmente riempiti di messaggi, ma non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni. Ma vediamo adesso una storia della nota attrice ed influncer in cui, con un semplice selfie, chiede rispetto. Ha infatti scritto: “Ho rotto con Ben per ragioni mie. Per favore, smettetela di chiedere. È una questione personale”.

A fare eco è stato anche Benjamin Mascolo che ha messo alcune storie su Instagram…