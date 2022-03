La reazione di Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli. e Miriana Trevisan

Verissimo questo pomeriggio ci ha regalato un clamoroso colpo di scena. Miriana Trevisan, presente in studio come ospite, ha raccontato la sua verità e quello che è successo tra lei e Biagio D’Anelli, dopo l’intensa storia vissuta nella Casa del GF Vip. La showgirl nel lungo sfogo (che potete trovare cliccando qui) ha fatto sapere che la relazione tra lei e l’opinionista si dice ufficialmente conclusa:

“Per me questa storia finisce qui. Sono una nuova Miriana, non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio che mi fa un volta faccia, quando io volevo solo ringraziarlo. Nel giro di 24 ore senza chiamarmi prima, aveva il mio numero”, ha fatto sapere Miriana Trevisan. Poi sempre a proposito di quanto accaduto con Biagio D’Anelli: Volevo stare con la mia famiglia dopo tutto quanto vissuto e chiamarlo in disparte. Io la mia decisione l’ho presa, ne ho parlato qui per rispetto tuo. Non ne voglio mai più parlare. Per me è una nuova vita. Mi sento tradita. Finita totalmente, non posso permettermi di un uomo poco comprensivo come successo in passato. Ho una responsabilità troppo grossa e non ne voglio più parlare”.

Parole che ovviamente hanno provocato la reazione di Biagio D’Anelli, il quale sul suo profilo Instagram ha postato una storia, scrivendo quanto segue: “Hai registrato giovedì mattina. Mi lasci senza dirmelo. E la sera al GF dici che provi un sentimento… I soldi del monopoli sono più veri! Senza parole. Schifo”.

La storia Instagram di Biagio D’Anelli

Queste le poche parole di Biagio D’Anelli attraverso il suo profilo Instagram. Stando al suo racconto non era a conoscenza di questa decisione da parte di Miriana Trevisan. Che succederà ora tra loro? Staremo a vedere se ci saranno o meno sviluppi! Intanto continuate a seguirci per altre news sui protagonisti del Grande Fratello Vip 6.

