1 Miriana Trevisan tronca con Biagio D’Anelli

Silvia Toffanin quest’oggi a Verissimo (puntata iniziata eccezionalmente alle 15:30) ha avuto modo di ospitare diversi ospiti e tra questi c’è stata anche una lunga chiacchierata con Miriana Trevisan. La showgirl nella Casa del GF Vip ha vissuto un’intensa storia d’amore con Biagio D’Anelli, ma una volta terminato il programma la loro relazione si è arenata.

Oggi in trasmissione l’ex gieffina, dopo gli interventi di Biagio a Mattino 5 e Domenica Live e aver avuto un confronto con lui al Grande Fratello Vip, ha rivelato quella che è la sua verità a Verissimo. Miriana Trevisan, a domanda diretta della presentatrice, ha raccontato quanto successo tra lei e Biagio D’Anelli:

“Intanto voglio fare una premessa: questa sarà l’ultima volta che parlerò di Biagio. Quello che è successo in modo semplice, come ho sempre fatto. Non mi pento di nulla. Quando è entrato nella Casa lui mi ha fatto sorridere, per me cosa fondamentale, sono stata molto bene con lui. Io non lo conoscevo affatto, tanto che ci prendevamo in giro per questa cosa. C’erano tutti questi avvertimenti, ma volevo andare con le mie sensazioni. Lui mi diceva di non fidarsi di me prima di entrare, poi sotto le coperte mi ha rivelato questa cosa dicendo che ero totalmente diversa. Piano piano abbiamo cominciato a giocare ed è nata questa storia”.

Ha spiegato Miriana Trevisan, che ha aggiunto poi: “In un momento in cui in Casa mi attaccavano tutti e c’era tanta tensione, avere allegria, affetto, famiglia, mi divertivo tanto. Mi sono lasciata andare. Non era attrazione fisica ma mentale, differente da quella precedente. È andato tutto bene finché lui non è uscito, è come se mi avessero strappato qualcosa, perché volevo ancora conoscerlo di più. Avevo attrazione fisica, ma più mentale. Quando lui è entrato in Casa la seconda volta avevo la percezione che qualcosa non andasse e gli ho fatto alcune domande, come se ci avessero tradito degli amici e lui ha detto di sì, aggiungendo di non aver sentito mio figlio e la mia famiglia. Lo sentivo freddo, qualcosa di strano anche quando mi baciava”.

Così Miriana Trevisan ha iniziato ad avere dei dubbi che qualcosa non andasse per il verso giusto. Poi ha rivelato cos’è successo con Biagio D’Anelli una volta uscita…