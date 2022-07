Bianca Atzei è incinta: la cantante aspetta il suo primo figlio

Grande gioia per Bianca Atzei

Grande gioia per Bianca Atzei! Stando a quello che svela Pipol Tv, la nota e amata cantante è incinta e aspetta il suo primo figlio, concepito dall’amore col suo compagno Stefano Corti. Come è ben noto i due stanno insieme da circa due anni e mezzo, e già da tempo stavano provando ad allargare la loro famiglia. Adesso, con grande gioia, sembrerebbe che la coppia ci sia riuscita. Questo quello che i legge sul portale:

“Dopo due anni e mezzo di relazione, Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti aspettano un figlio. Pipol svela in anteprima questa lieta notizia che la coppia ha condiviso a Ibiza con gli amici più intimi. La coppia da tempo cercava di ‘allargare’ la famiglia (Stefano ha un figlio da una precedente relazione, ndr) e adesso il loro sogno si è avverato. Noi, tifiamo per loro. Auguri”.

Solo qualche mese fa, come qualcuno ricorderà, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno vissuto un momento non semplice. La cantante e il suo compagno infatti, dopo che per lungo tempo hanno cercato di avere un figlio, erano ricorsi alla procreazione medicalmente assistita. Tuttavia poco dopo la Atzei ha avuto un’interruzione di gravidanza e proprio sui social ha fatto un lungo sfogo, affermando:

“Purtroppo quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente. Forse raccontarlo è come liberarsi di un qualcosa di cui non hai colpe e per cui non devi provare vergogna. Bisogna andare avanti. sono sicura che arriverà di nuovo qualcosa di bello perché ho sempre sperato”.

Oggi dunque Bianca Atzei sembrerebbe aver coronato il suo sogno. A lei dunque, e naturalmente anche al suo compagno, vanno i nostri più sinceri auguri.

