Ieri sera Bianca Guaccero ha vinto Ballando con le Stelle, con grande gioia di tutto il pubblico. Dopo il trionfo, sono così arrivate le prime parole della conduttrice.

Le prime parole di Bianca Guaccero

Ieri sera si è conclusa una delle edizioni di Ballando con le Stelle più fortunate di sempre. In queste settimane infatti il talent show di Milly Carlucci ha ottenuto un traguardo dietro l’altro, registrando ascolti da capogiro. Ieri sera nel mentre è andata in onda su Rai 1 la finale del programma, che è stato vinto da Bianca Guaccero. Fin dalla primissima puntata la presentatrice, da anni nel cuore del grande pubblico, ha saputo conquistare i telespettatori con il suo talento e la sua versatilità e in tanti hanno fatto il tifo per lei.

Settimana dopo settimana così la conduttrice, che ha danzato al fianco di Giovanni Pernice, ha alzato sempre di più l’asticella, convincendo a pieno non solo i fan della trasmissione, ma anche l’intera giuria. Da tempo dunque la vittoria di Bianca sembrava essere preannunciata e ieri sera finalmente la coppia ha alzato la coppa, conquistando il primo posto. Sui social nel frattempo in tanti stanno festeggiando questo traguardo, che di certo segna una svolta nella carriera della presentatrice.

Poco dopo la vittoria a Ballando con le Stelle intanto sono arrivate le prime parole di Bianca Guaccero, che ha commentato questo importante successo. In merito la conduttrice ha affermato: “È stata un’esperienza straordinaria, che si è conclusa nel migliore dei modi. Non ci credo ancora. La coppa è anche vostra”. Non è mancato anche il commento di Giovanni Pernice, che ha aggiunto emozionato: “Un ringraziamento a tutti voi che ci avete sostenuti”.

Termina dunque anche questa edizione di Ballando con le Stelle, che ancora oggi, dopo tanti anni, è una garanzia per la rete pubblica. A Bianca e a Giovanni intanto facciamo i nostri più sinceri complimenti e a i due facciamo anche un grande in bocca al lupo.