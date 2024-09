La biografia, la carriera, i social e tutte le informazioni su chi è Bianca Guaccero. Conosciamola quindi meglio attravero anche le news sulla sua vita privata e i programmi televisivi che ha fatto.

Chi è Bianca Guaccero

Nome e cognome: Bianca Guaccero

Data di nascita: 15 gennaio 1981

Luogo di nascita: Bitonto

Età: 43 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attrice e conduttrice

Marito: Bianca è single

Figli: Bianca ha una figlia

Tatuaggi: Bianca ha qualche piccolo tatuaggio

Profilo Instagram: @biancaguacceroreal

Profilo Twitter: @bianca_guaccero

Pagina Facebook: biancaguacceroofficial

Bianca Guaccero età e biografia

Qunati anni ha e di dov’è Bianca Guaccero? Lo scopriamo con la sua biografia. Bianca è nata a Bitonto il 15 gennaio 1981. Quindi ha 43 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. Non conosciamo la sua altezza e nemmeno il suo peso. Sappiamo che ha qualche piccolo tatuaggio sul suo corpo.

Parlando della sua famiglia, ha un fratello maggiore, Domenico, nato nel 1978. Ha frequentato il Liceo Scientifico. Successivamente si è laureato in Scienze Informatiche presso l’Università degli Studi di Bari. Oggi lavora come sviluppatore professionista di videogiochi. Non vive in Italia, ma si è trasferito a Helsinki.

Molti si chiedono come ha fatto a dimagrire Bianca Guaccero. Lei ha spiegato che ha fatto di tutto dalla danza, al crossfit fino a kickboxing. Non conosciamo il suo titolo di studio.

Vita privata

Bianca Guaccero è fidanzata o sposata? Della sua vita privata sappiamo che nel 2013 si è sposata con il regista Dario Acocella dal quale ha avuto una figlia, Alice. Il matrimonio, però, si è concluso nel novembre 2017.

Oggi Bianca Guaggero ha un nuovo amore? Come più volte lei stessa ha dichiarato, al momento è single.

Dove seguire Bianca Guaccero: Instagram e social

I modi per seguire Bianca Guaccero sui social sono molti. L’attrice e conduttrice ha un profilo Instagram con quasi 900 mila follower. E qui condivide contenuti di ogni tipo che vanno dal lavoro alla vita privata.

Poi vi segnaliamo il suo profilo Twitter, anche questo con molto seguito e deciso attivo e aggiornato.

Infine c’è una pagina Facebook davvero con grande seguito e ricca di contenuti.

Carriera

L’inizio della carriera di Bianca Guaccero riguarda qualche apparizione televisiva per poi passare per molti anni al cinema come attrice. Successivamente ha alternato i ruoli al cinema, con la recitazione a teatro e poi i programmi televisivi.

Parlando proprio di teatro, nel 2008 è stata protagonista, da novembre fino al marzo del 2009, del musical Poveri ma belli. Mentre nel 2014 è stata protagonista dell’opera L’uomo volante.

Film e serie TV

Il debutto al cinema è arrivato con il film Terra bruciata (1999) al quale segue, l’anno successivo, Faccia di Picasso, nel quale è tra i protagonisti. Nel 2001 è stata tra i protagonisti, con il ruolo di Angelica, del film Tra due mondi. Nello stesso anno è apparsa nella miniserie Ama il tuo nemico 2.

Nel 2002 è entrata nel cast di Mudù. Mentre nel 2003 ha fatto parte del cast della serie Tutti i sogni del mondo, in cui interpreta una delle protagoniste. Poi nel 2006 ha recitato nella miniserie televisiva Assunta Spina. E nello stesso anno ha vestito i panni di Carolina nella serie Capri fino al 2010. Intanto nel 2007 è stata protagonista della miniserie La terza verità in cui ha interpretato il ruolo della giornalista Lidia.

Invece nel 2008 è stata protagonista della miniserie La stella della porta accanto. Tra il 2009 e il 2010 ha preso parte alla miniserie Il bene e il male e Mia madre. Nel 2012 ha recitato nella fiction Walter Chiari – Fino all’ultima risata. Nel 2017 ha invece preso parte alla fiction Sotto copertura. E nell’anno successivo è stata una delle protagoniste del film televisivo In punta di piedi.

Per la Rai nel 2021 Bianca Guaccero ha recitato nella miniserie Fino all’ultimo battito. Nel 2023 ha recitato nuovamente al cinema nel cortometraggio Bob and Weave e nel film La guerra dei nonni.

Festival di Sanremo

Nel 2008 Bianca Guaccero ha affiancato Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival di Sanremo.

Tale e quale show

Nella parte conclusiva del 2015 Bianca è stata concorrente del programma Tale e quale show. Vi ha partecipato nuovamente nel 2023 nella gara speciale dedicata a Sanremo.

Battiti Live

Nell’estate del 2016 ha affiancato Alan Palmieri nello show musicale Battiti Live.

Mentre nel 2019 ha condotto su Radio Zeta il programma radiofonico Pane, Amore e Zeta weekend con Luisa Ginetti.

Detto Fatto

Dal settembre 2018 e anche per l’anno 2019 ha preso il posto di Caterina Balivo alla conduzione del programma Detto fatto.

Tra il 2019 e il 2020 ha presentato con Enrico Ruggeri il varietà monografico Una storia da cantare.

Il cantante mascherato

Nel 2022 Bianca Guaccero è stata tra concorrenti del programma Il cantante mascherato.

L’anno successivo è tornata alla conduzione televisiva con il programma Liberi tutti!, su Rai 2.

Bianca Guaccero a Ballando con le stelle

C’è una novità nella carriera di Bianca Guaccero ed è la partecipazione a Ballando con le stelle nel 2024.

Il programma condotto da Milly Carlucci tra l’altro quest’anno inizia prima e possiamo dire che ha una grande cast.

Andiamo quindi a conoscere tutti i concorrenti…

I concorrenti di Ballando con le stelle 2024

Per l’edizione 2024 di Ballando con le stelle sono stati scelti 13 concorrenti i cui nomi sono davvero di grande rilievo. Ma chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2024? Scopriamoli tutti.

Tra gli uomini troviamo: Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Tommaso Marini, Furkan Palali e Massimiliano Ossini.

Per le donne abbiamo invece: Nina Zilli, Federica Nargi, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Federica Pellegrini e Anna Lou Castoldi.

Ognuno di loro avrà un ballerino o una ballerina professionista che andiamo a conoscere.

I maestri di Ballando con le stelle 2024

Essendoci 13 concorrenti in gara, per Ballando con le stelle 2024 avremo anche 13 maestri. Chi sono? Scopriamoli!

Le ballerine professioniste di quest’anno sono: Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Veera Kinnunen, Erica Martinelli, Sophia Berto e Rebecca Gabrielli.

Per i ballerini professionisti troviamo: Pasquale La Rocca, Luca Favilla, Angelo Madonia, Nikita Perotti, Carlo Aloia e Giovanni Pernice.

I giudici di Ballando con le stelle 2024

Parlando invece di giudici di Ballando con le stelle 2024, i nomi sono tutti confermati come negli utlimi anni.

E così abbiamo Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Ci sarà poi Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira per l’assegnazione dei tesoretti.

Il percorso di Bianca a Ballando con le stelle

L’avventura di Bianca Guaccero a Ballando con le stelle 2024 parte, come tutti gli altri concorrenti, il 28 settmbre con la prima puntata. Bianca balla in coppia con Giovanni Pernice.