Blanco ha un malore e interrompe un concerto: “Ho una fitta al petto” (VIDEO)

1 Malore per Blanco durante un concerto

Alcuni giorni fa Blanco si è sentito male durante un concerto. Si trattava della seconda data di Genova e ci sono video e racconti dei fan presenti. Il giovane cantante è reduce da tanti successi in circa due anni. Il suo album è stato molto apprezzato, ha vinto Sanremo in coppia con Mahmood e ha usato l’Eurovision come vetrina internazionale. Insomma gli ultimi mesi sono stati davvero intensi, se ci aggiungiamo anche tutti i concerti. Quindi può succedere di sentirsi male.

Come detto, è successo a Genova e un utente, che ha ripreso tutto il concerto, ha pubblicato su TikTok un video di quanto accaduto raccontando anche tutto nel dettaglio. Il malore è arrivato mentre stava cantando Nostalgia, eseguita con fatica. L’utente, sui social, ha scritto: “Ieri sera al concerto durante ‘Nostalgia’ a Blanco è venuta una fitta al cuore e nonostante si capiva provasse un forte dolore (si è fermato spesso lasciando cantare solo noi) ha continuato a cantare il pezzo fino alla fine, poi è uscito di scena per circa 15 minuti”.

Dopo 15 minuti il cantante è tornato sul palco raccontando cosa gli è successo. Si è sentito male, una fitta al cuore: “Raga scusate non mi è mai capitato, mi sono fermato un attimo perché ho avuto una fitta al cuore, non mi è mai capitato, ma continuiamo, spacchiamo tutto”.

Solo alcuni giorni dopo, l’artista ha rivelato meglio quello che ha passato. Un vero e proprio attacco di panico. Vediamo meglio nel dettaglio…