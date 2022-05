Le parti intime di Blanco

Ieri sera si è tenuto il concerto di Radio Italia Live a Milano. Tra i tanti artisti che hanno calcato il palco abbiamo visto anche Blanco. Dopo il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest ha acquisito sempre più successo e amore da parte del pubblico. Forse un po’ troppo. Una persona lì presente, infatti, ha filmato il momento nel quale una ragazza ha toccato per diverso tempo le parti intime del cantante mentre stava facendo la sua performance sul palcoscenico.

A riportare la notizia ci ha pensato anche il sito Giuseppe Porro (QUI per il video). L’utente ha scritto: “Grazie alla ragazza che mette la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo“. Tantissimi i commenti che hanno sostenuto l’artista e hanno accusato la fan di molestie: “Comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale. Ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… Ma non vi vergognate nemmeno un po’? Basita“.

Altri ancora, invece, hanno affermato: “Sono schifata dalla molestia fatta a Blanco e ancora più schifata da chi sminuisce la cosa o la butta sul ridere. Ma che cazzo avete nella testa, la me**a?“. E non finisce qui: “Io davvero resto basita da chi reputa un gesto simile normale o divertente. Guardate che il fatto che riguardi lui (e dunque un uomo) non significa che non si tratti di molestia“. E voi da che parte state? Da quella di coloro che minimizzano la situazione e la ritengo un momento divertente oppure da quella delle persone che la vedono come una molestia?

