Nicolò Figini | 9 Luglio 2023

Il matrimonio di Blind

Nella giornata di ieri Blind, concorrente di X Factor, è convolato a nozze con la fidanzata Greta. Lei ha 23 anni, lavora come nail designer e da anni è fidanzata con il cantante. Lei lo ha aiutato ad allontanarsi da un percorso di vita molto buio e gli è sempre stata accanto.

Il loro rapporto è stato raccontato in un libro autobiografico ma anche in televisione nella trasmissione di Sky. In quella occasione, infatti, aveva affermato:

“Dopo anni di sofferenza, paura, incertezze, debolezze e tanto coraggio, tu sei stata tutto per me. Ci sei sempre stata quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita”.

Ecco perché Blind e Greta si sono sposati coronando il loro sogno d’amore. La cerimonia è stata molto riservata e lontana dal gossip. Il cantante e l’ormai moglie hanno celebrato il matrimonio a Perugia con rito civile all’interno della splendida cornice della Tenuta Montenero.

Tra gli invitati, anche grazie ai social, abbiamo potuto vedere molti amici e parenti. Tra gli ospiti, tuttavia, pare che mancasse qualcuno. Stando alle indiscrezioni rilasciate da Deianira Marzano su Instagram, infatti, l’artista avrebbe invitato anche gli ex naufraghi de L’Isola dei Famosi, quelli appartenenti all’edizione a cui ha partecipato anche lui. Sembra, tuttavia, che molti abbiano declinato l’invito:

“Blind si sposa, diversi invitati ex colleghi dell’Isola dei Famosi hanno declinato, alcuni per impegni, fonte certa”.

Tra coloro che non sono riusciti a presentarsi possiamo citare Edoardo Tavassi, Ignazio Moser con Cecilia Rodriguez e i coniugi Russo. Ricordiamo che si tratta di indiscrezioni.

