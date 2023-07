NEWS

Nicolò Figini | 9 Luglio 2023

Le news su Antonella Fiordelisi e Donnamaria

Di recente abbiamo parlato di Antonella Fiordelisi in relazione al suo futuro lavorativo. Si pensava, infatti, che avrebbe preso parte alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione con Enrico Papi:

“Nella nuova edizione de “La Pupa e il secchione” condotta da Enrico Papi nel ruolo di “Pupa” potrebbe approdare Antonella Fiordelisi, ex gieffina, che ha fatto sorridere durante la permanenza nella Casa tra strafalcioni e orrori sulla lingua italiana. Trattative in corso”.

Tuttavia, è stata proprio lei stessa a smentire tale notizia attraverso delle Stories Instagram: “Guardate sarebbe stato carino fare la Secchiona. Ma è un programma che io non farei mai. Quindi consiglio a chi lascia questi articoli di informarsi prima. Buongiorno!”.

Oggi, però, parliamo di Antonella Fiordelisi in merito a un presunto riavvicinamento a Edoardo Donnamaria. O almeno questo è ciò che pensano i loro fan a seguito di alcuni movimenti sul web. Questi indizi non partono dai diretti interessati ma dalle loro famiglie.

I genitori dei due ex vipponi, infatti, starebbero mettendo like a tantissimi post che riguardano i “Donnalisi“. Secondo i fan questo vorrebbe dire che forse c’è ancora speranza per la coppia. I loro famigliari potrebbero essere a conoscenza del fatto che tra loro l’amore non sarebbe ancora finito e magari è in atto un riavvicinamento.

Che l’amore possa tornare a trionfare? Al momento non possiamo ancora saperlo. Si tratta di ipotesi e non c’è assolutamente nulla di confermato. Ad oggi, infatti, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continuano a vivere la loro vita separata e non hanno mostrato di essersi riappacificati.

Staremo a vedere che cosa accadrà nel prossimo futuro. Nel frattempo, però, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.