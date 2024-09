Ieri sera alla Mostra del Cinema di Venezia 81 erano presenti anche George Clooney e Brad Pitt, arrivati nella città italiana per presentare il loro film Wolfs. Sfilando sul red carpet hanno anche deciso di sedersi in mezzo ai fotografi!

Il red carpet a Venezia 81 di Brad Pitt e George Clooney

In questi giorni a Venezia si sta svolgendo la Mostra del Cinema e sul red carpet hanno già sfilato star internazionali molto amate dal pubblico. Prima tra tutti Angelina Jolie, seguita da Cate Blanchett, Nicole Kidman, Antonio Banderas, Judd Law e molti altri ancora. Una parata di stelle hollywoodiana che è andata avanti, ieri sera, con George Clooney e Brad Pitt.

Le due star hanno preso parte all’evento in qualità di protagonisti del film Wolfs, che segue le vicende di due fixer (persone ingaggiate da uomini potenti per risolvere i loro problemi) che si ritrovano a lavorare sullo stesso progetto. Clooney e Pitt dovranno trovare il modo di fare squadra, soprattutto quando la faccenda sfuggirà loro di mano.

In Italia pare che verrà rilasciato in streaming a partire dal 27 settembre 2024 e nell’attesa gli attori hanno deciso di far parlare di loro anche per quanto riguarda il red carpet. George Clooney e Brad Pitt hanno dato il meglio di loro perché, dopo aver fatto le canoniche foto di rito, si sono lanciati in mezzo ai fotografi. Qui sotto vediamo Clooney che si fa prestare una macchina fotografica scattando lui stesso delle fotografie.

George Clooney sits with photographers at the "Wolfs" red carpet during the 81st Venice International Film Festival in Venice, Italy.



More #GettyVideo #GeorgeClooney #BiennaleCinema2024 #Venezia81 @la_Biennale 🎥 Klára Šimonová + Ming Yeung 📷 https://t.co/ygknDtt9le 🎶Sevilla… pic.twitter.com/j4IwDYQoVI — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) September 2, 2024

Poi è stato anche il turno di Brad Pitt che, a Venezia 81, ha voluto sedersi tra i fotografi per una foto ricordo. Sui volti dei presenti non possiamo che notare gli occhi che iniziano a brillare non appena l’attore si avvicina e comincia ad appoggiarsi su di loro per tenersi in equilibrio.

Non vediamo l’ora di scoprire quali altre sorprese ci riserverà quest’edizione della Mostra del Cinema di Venezia!