Soleil Sorge, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, di recente ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcuni retroscena sul reality e ha sfatato diversi miti. Ecco le sue parole.

La rivelazione su L’Isola dei Famosi

Nel 2019 Soleil Sorge ha partecipato per la prima volta a L’Isola dei Famosi venendo eliminata a un passo dalla finale. Nonostante questo però è diventata un volto molto amato del panorama televisivo italiano e in seguito ha preso parte anche ad altre trasmissioni, come per esempio il Grande Fratello Vip.

In una recente intervista ha rivelato alcuni retroscena sul noto reality di Canale 5 e ha svelato come funzionava la distribuzione del cibo in Honduras. L’ex naufraga ha specificato che nessuno dalla produzione passava loro delle merendine e tutti dovevano sopravvivere con le loro forze:

“Parti per L’Isola dei Famosi e tutti si preparano alla caccia… Alla pesca più che altro, a procacciarsi il cibo… Non ci danno le merendine di nascosto, purtroppo, lo speravo. Se riesci, mentre la produzione dorme, tenti di sfilare un biscotto ma nessuno ci è mai riuscito”.

“Addirittura i cameraman seguono una dieta particolare e non possono indossare profumi. Perché da naufrago tu percepisci tutti gli odori, molto di più. Questo potrebbe innescare nella psicologia dei naufraghi delle reazioni o mancanze. La produzione sta attenta anche a questo”.

Preparazione sull'Isola dei Famosi: La verità sulla pesca e le merendine nascoste Sono tutte bugie quelle che dicono, le regole all'Isola Dei Famosi sono ferree, non esiste chi ti porta merendine o cibo i nascosto, addirittura i camerament utilizzano diete particolari e non indossano neanche profumi

Soleil Sorge ha quindi affermato che la produzione de L’Isola dei Famosi ha a cuore il benessere dei concorrenti e cerca di prestare attenzione ad ogni minimo dettaglio per non farli stare troppo male anche psicologicamente. Se ben vi ricordate la sua edizione è stata vinta da Marco Maddaloni, mentre la medaglia di d’argento e di bronzo sono state vinte rispettivamente da Marina La Rosa e Luca Vismara.

Adesso che questi falsi miti sul cibo sono stati sfatati non vediamo l’ora di scoprire il prossimo anno chi saranno i nuovi naufraghi de L’Isola.