“Mi faceva schifo il brand”, Tony Effe ha detto no a un adv su Instagram per una cifra pari a 150mila Euro!

Un secco no da parte di Tony Effe è arrivato quando gli è stato chiesto di fare un adv su Instagram. Il rapper ha fatto sapere di aver rifiutato la cifra di 150 mila Euro: “Mi faceva schifo il brand”, ha dichiarato.

Tony Effe dice no a un adv da 150mila Euro

A Le Iene nella rubrica Vite spericolate realizzata da Nicolò De Devitiis, ha avuto modo di parlare e far conoscere meglio Tony Effe. Il rapper ha affrontato tante tematiche nelle 48 ore trascorse con il reporter. Non ha soltanto svelato di aver flirtato in direct su Instagram con una donna sposata molto famosa, ma anche di aver rifiutato una somma importante di denaro per degli ADV!

Sappiamo che questo tipo di contenuti sono letteralmente il pane quotidiano per gli influencer e per chi, in generale, lavora sul web. Tony Effe però a quanto pare avrebbe detto: “No, grazie”. Si tratta di una cifra inferiore rispetto a quelle che magari si sentono di solito tra i volti del web, ma si tratta comunque di una somma di denaro importante. Si parla di 150 mila Euro.

Nel filmato lanciato da Nicolò De Devitiis è stata ripresa una telefonata tra Tony Effe e il suo manager: “Ci hanno chiesto un post e due storie durante l’evento. 150 mila Euro circa“. L’offerta però ha trovato un muro da parte del rapper, decisamente contrariato dalla richiesta: “Non mi va di fare queste cose, te lo avevo già detto. Mi fa pure schifo il brand“.

Il suo manager era a conoscenza del mancato apprezzamento di Tony Effe e ha provato a convincerlo: “Però mettiamoci nei panni pure, cioè: sganciano! Dai, ragioniamoci!“. Nulla da fare però, perché il cantante è stato categorico nella sua decisione: “No, non voglio farlo, lascia stare. 150 mila Euro ne vale la mia dignità?“.

Non tutti probabilmente avrebbero rifiutato 150 mila Euro. Per Tony Effe però è stato differente. Lui ha scelto di fare un passo indietro e di non accettare a priori solo per un guadagno.