1 Tensioni tra Can Yaman e Luca Argentero?

Da alcuni anni ormai Can Yaman è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Negli ultimi mesi per di più il celebre attore turco è anche finito al centro del gossip e del pettegolezzo per via della sua chiacchierata relazione con Diletta Leotta, che non è di certo passata inosservata. Nel mentre Can sta già lavorando al suo prossimo progetto, al quale parteciperà anche Luca Argentero, da sempre uno dei nomi più amati e seguiti del cinema. I due sono infatti alla prese col remake di Sandokan, il cui ruolo è stato affidato proprio a Yaman. L’ex concorrente del Grande Fratello invece vestirà i panni di Yanez, braccio destro del protagonista. Attualmente però le riprese sono state interrotte, a causa del lancio della fiction. La serie infatti sarebbe dovuta andare in onda in Rai o in Mediaset, tuttavia le cose pare siano cambiate in corso d’opera.

Pare infatti, come svela il settimanale Nuovo, che il remake di Sandokan possa approdare su Netflix o su Amazon Prime, ma al momento non ci sono ancora conferme in merito. Nel mentre sul web si sta facendo largo un’indiscrezione che in queste ore sta facendo discutere. Come svela anche il portale SoloDonna.it, sembrerebbe che tra Can Yaman e Luca Argentero ci siano state delle tensioni sul set. Questo quanto si legge in merito:

“Si vociferano tensioni e screzi tra i due attori. […] A “confermare” delle voci riguardanti un cattivo rapporto tra i due membri principali del remake di Sandokan, c’è stato uno strano episodio avvenuto in Puglia. Il sospetto viene da chi dice di averli visti a Gallipoli. Chi appunto dice di sapere, parla di una vera e propria rivalità tra i due attori, affermando che quando si sono ritrovati in Puglia, si sono completamente ignorati”.

Naturalmente precisiamo che si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni e di speculazioni del web. Nulla infatti lascia immaginare che tra Can Yaman e Luca Argentero ci siano delle reali tensioni, o che i due abbiano avuto delle discussioni. Noi di Novella 2000 tuttavia siamo pronti a chiarire la situazione e ci rendiamo del tutto disponibili nel caso in cui Can o Luca volessero rilasciare delle dichiarazioni a riguardo. Nel mentre da qualche giorno si mormora che Yaman sia in crisi con Diletta Leotta. Rivediamo cosa starebbe accadendo.