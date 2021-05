1 La reazione di Can Yaman

Nelle ultime ore a finire al centro di una polemica sui social è stato Can Yaman. Il noto attore, che in queste settimane ha fatto discutere per via della sua relazione con Diletta Leotta, ha infatti diviso il web per aver apparentemente negato il saluto ad alcune fan. Tuttavia le cose non sono come sembrano, e ci sarebbe infatti un più che valido per motivo per spiegare la freddezza del protagonista di Daydreamer. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando sul web ha iniziato a girare un filmato che mostra l’attore turco, fuori dal palazzo in cui risiede, non salutare un gruppo di fan, che sono state così ignorate. A quel punto il web si è letteralmente indignato per una tale reazione, e in molti hanno accusato Can.

Poco dopo però inaspettatamente è spuntato online il video integrale dell’accaduto, che mostra come sono andate in realtà le cose. Alcune seguaci di Yaman infatti non hanno atteso il loro idolo all’esterno dell’edificio, ma sono entrate nel suo palazzo, aspettando l’attore fuori l’ascensore! A quel punto il celebre volto di Daydreamer, infastidito per la violazione della privacy e per la violazione di proprietà privata, ha deciso di ignorare letteralmente le sue fan, anche quelle che si trovavano all’esterno della strutta, negando loro un saluto.

Ma non è finita qui. In risposta alla reazione di Can Yaman infatti qualcuno ha lasciato un biglietto nell’ascensore del palazzo in cui risiede l’attore, accusandolo per il suo comportamento. Questo quanto si legge nel messaggio, riportato da FanPage: “Il saluto è educazione e rispetto. Il saluto è dell’angelo, soprattutto con le persone che ti supportano in tutto e per tutto. Ciao e grazie comunque”.

Il web nel mentre si è letteralmente diviso. Mentre alcuni utenti hanno attaccato Can, tanti altri si sono schierati dalla sua parte, facendo notare come il comportamento delle fan sia stato più che sbagliato. Per di più altri seguaci di Yaman hanno lanciato su Twitter l’hashtag #Respectforcanyaman, proprio per sostenere il loro idolo. Qualche giorno fa nel mentre Can è stato avvistato nuovamente insieme a Diletta Leotta, segno dunque che la relazione tra i due procede a gonfie vele. Rivediamo cosa è accaduto.