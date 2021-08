Guendalina Canessa contro Carlitadolce

Nelle ultime ore su Instagram si è acceso uno scontro tra la youtuber Marcella Leone, in arte Carlitadolce, e Guendalina Canessa. Ma perché e cosa è successo per far scoppiare la diatriba tra le due? Cerchiamo di capirlo insieme. Il tutto ha avuto inizio da un post ironico di Trash Italiano. L’account, infatti, ha pubblicato come post una delle Stories dell’influencer in cui alcuni fan le chiedevano come conquistare il suo (forse ex) compagno Dario Del Re. Lei aveva replicato come segue:

Dicono che gli uomini dopo di me non riescono a trovare nessun’altra, d’altronde come si può superare una Dea, dopo essere saliti nell’Olimpo è difficile tornare tra la gente comune.

Il commento di Carlitadolce è stato accolto come ironico da gran parte del web. Purtroppo, però, l’ex gieffina Guendalina Canessa ha risposto in tono molto aspro al commento: “Che pena mi fa. Ma come si fa ad essere così sfigata e patetica?“. L’altra ha subito visto le parole scritte da Guendalina e ha prontamente replicato con un lungo messaggio. Ecco cos’ha affermato:

Ma parli di te scusa? Ma tu oltre a commentare tutte le foto di Trash Italiano cosa fai esattamente? E menomale che tra donne ci dovrebbe essere solidarietà! Mi hanno chiesto come provarci col mio compagno cosa avrei dovuto rispondere? Ma le leggi le cose prima di commentare? Sei vergognosa.

Per il momento il botta e risposta tra Guendalina Canessa e Carlitadolce ha avuto fine così. Che nel prossimo futuro continuiamo la diatriba o si chiariranno in privato? Questo non lo possiamo sapere, magari lo riveleranno proprio loro tra qualche tempo. Fatto sta che noi rimarremo in attesa di eventuali sviluppi sulla faccenda. Continuate a seguirci, nel frattempo, per non perdervi nessuna news in proposito e non soltanto.

