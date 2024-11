L’intervista di Carmen Di Pietro a Belve durante la seconda puntata era una delle più attese. E tra i tanti argomenti c’è stato anche quello sul suo matrimonio con Sandro Paternostro, scomparso nel 2000. Da quel momento l’attrice non si è più voluta risposare e si è sempre detto che fosse per via della pensione di reversibilità. Ecco cosa ha detto a riguardo.

Carmen Di Pietro e la pensione di reversibilità dall’ex marito defunto

Da quando è divetata famosa, Carmen Di Pietro ha sempre suscitato molto scalpore. Una cosa che ha fatto molto chiacchierare è stato sicuramente il matrimonio avvenuto nel 1998 con Sandro Paternostro, noto giornalista e personaggio televisivo. I due si sposarano dopo cinque anni di fidanzamento contro il parere di tutti. Perché le persone erano contro questa unione? Lei aveva 33 anni e lui 75.

Paternostro è poi venuto a mancare nel 2000 e da quel momento Carmen non si è più voluta risposare (nemmeno con il padre dei suoi due figli). Il motivo di questa scelta pare fosse legato alla cospicua pensione di reversibilità del marito che prende ancora oggi come vedova. Se si fosse risposata l’avrebbe persa.

E così questo tema è stato tra gli argomenti dell’intervista che Carmen Di Pietro ha rilasciato a Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve. Prima ha parlato del rapporto col marito: “Con Sandro è stato il mio amore vero. Gli ho voluto bene tantissimo. Ero innamorattisima. Non l’ho mai abbandonato e per me Sandro c’è sempre. Infatti ho chiamato mio figlio Alessandro in suo onore”.

La Di Pietro ha detto che c’era anche l’attrazione fisica, quindi l’amore c’era eccome. Poi la Fagnani l’ha incalzata appunto sulla pensione di reversibilità. A questo punto la Di Pietro si è un po’ innervosita. E ha risposto: “All’inizio era vero. le ho fatte proprio io queste dichiarazioni. Non mi sono mai sposata e per fortuna, visto che poi mi sono lasciata. Alla pensione sarei pronta a rinunciare se trovassi l’uomo giusto“.

Con Iannoni infatti ci aveva pensato di sposarsi, hanno fatto anche una benedizione in Chiesa. Hanno quindi voluto provare a vivere insieme e vedere se poteva funzionare, a quel punto si sarebbero sposati. Ma non ha funzionato.