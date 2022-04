1 Cecilia Rodriguez e l’intimità con Ignazio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati scelti per condurre, ancora una volta, uno dei programmi di MTV. Questa volta si tratterà di Celebrity Ex on the Beach. Un nuovo impegno televisivo che li terrà occupati per qualche tempo. In occasione del debutto della trasmissione, infatti, hanno rilasciato un’intervista nella quale hanno rivelato alcuni particolari piccanti del loro rapporto. I due si sono conosciuti quasi cinque anni fa dentro la Casa dal Grande Fratello Vip e non si sono più separati.

A partire in quarta è stata proprio la sorella di Belen che, secondo quanto riporta anche il sito Gossip e TV ha affermato: “Mi piace essere dominata“. Ha poi continuato affermando che la sua posizione preferita è quella classica, ovvero quella del missionario e Ignazio Moser si è trovato d’accordo con lei. Alla domanda, se preferiscono buio totale o luce accesa, Moser ha rivelato: “Questo è sempre un motivo di grande scontro perché io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice: ‘Spegni tutto!’“.

Cecilia Rodriguez, allora, ha aggiunto: “Buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… E a volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera“. Hanno, inoltre, ammesso di non usare giochi tra le coperte: “Manette? Se sono bloccata dopo un po’ mi viene l’ansia“. Infine, Cecilia ha affermato di preferire stare sotto le coperte perché molto freddolosa.

