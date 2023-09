NEWS

Andrea Sanna | 6 Settembre 2023

Cecilia Rodriguez

Il video su Cecilia Rodriguez

Tra i volti noti che ogni anno tornano a Venezia per sfilare sul red carpet c’è anche Cecilia Rodriguez, la quale qualche giorno fa è arrivata in Laguna per il Festival del Cinema. La sorella di Belen anche quest’anno ha sorpreso tutti con un abito davvero mozzafiato. Il vestito è una meravigliosa creazione firmata Peter Dundas, stilista ed ex direttore creativo di Maison importanti come Roberto Cavalli ed Emilio Pucci.

La showgirl sta facendo parlare di sé anche per un altro motivo portato alla luce da Deianira Marzano. L’influencer campana tra le storie Instagram ha condiviso il video in cui Cecilia Rodriguez, mentre si trova sul red carpet per posare davanti ai fotografi si vede scambiare due parole con uno degli addetti alla sicurezza. C’è chi pensa si sia trattato di una piccola lite.

L’audio è molto confuso, quindi capire esattamente la dinamica è un po’ complesso, così come dare delle affrettate conclusioni. Ma nel momento in cui il bodyguard sembra dirle qualcosa, gesticolando, Cecilia Rodriguez pare rispondere con un: “Ma ce c’entra? Allora…” e un’altra frase che non riusciamo a decifrare. Altre parole raccolte sono, per esempio: “C’è lui qua davanti”. Si sente poi qualcun altro, forse un fotografo, urlare “Cecilia, non ti preoccupare”, come a rasserenarla per l’incomprensione avvenuta pochi secondi prima.

Il battibecco tra Cecilia Rodriguez e la sicurezza – storia Instagram di Deianira Marzano pic.twitter.com/z6ERxK1fVL — disagiotv (@disagio_tv) September 6, 2023

Non sappiamo nel dettaglio cosa sia accaduto realmente, ma pare esserci stato un piccolo disguido tra le parti. Sembra che l’addetto alla sicurezza abbia fatto una “critica” a Cecilia Rodriguez per il punto scelto in cui posare, forse e di conseguenza lei si sarebbe difesa. Ma non vi è certezza che sia andata realmente così.

Vedremo se Cecilia Rodriguez vorrà spiegare cosa è successo davvero e il perché di quel “battibecco”. Probabilmente si sarà trattato di un piccolo diverbio, ma nulla di preoccupante.