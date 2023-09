NEWS

Nicolò Figini | 6 Settembre 2023

Uomini e donne

Una fonte ha rivelato se Uomini e Donne avrà davvero una durata minore oppure no

La verità su Uomini e Donne

Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia secondo la quale la programmazione di Uomini e Donne sarebbe cambiata. Il programma di Maria De Filippi, infatti, avrebbe avuto una durata minore rispetto a quelle precedenti di circa 15 minuti. I fan si sono domandati il perché di questo cambiamento e in quel momento non c’era una risposta. La scoperta è avvenuta tramite la guida TV di Mediaset, secondo la quale dopo il dating show sarebbe andata in onda una soap opera.

Ma qual è la verità? A quanto pare si tratta solo di un errore del sito. FanPage, infatti, ha contattato una fonte vicina alla trasmissione e questa persona ha confermato che gli orari sono sbagliati:

“Fonti vicine al programma hanno fatto sapere a Fanpage.it che si sarebbe trattato di un errore. Diversamente da quanto trapelato, la durata delle puntate del dating show condotto da Maria De Filippi non è stata modificata.

Il programma occuperà la fascia del primo pomeriggio di Canale 5 fino alle 16.10 circa, com’è sempre stato. Solo a seguire andrà in onda l’appuntamento con la soap opera La promessa che farà da traino alla nuova stagione di Pomeriggio 5, la prima con Myrta Merlino, in onda a partire dalle 16.55”.

I fan di Uomini e Donne non hanno quindi niente di cui preoccuparsi. Maria De Filippi li aspetterà su Canale 5 a partire dalle 14:45 fino alle 16:10 come sempre. L’appuntamento è fissato per lunedì 11 settembre 2023.

