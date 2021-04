1 La linea di materassi di Charli e Dixie D’Amelio

Charli e Dixie D’Amelio stupiscono ancora una volta i loro fan e stavolta non lo fanno con un video su TikTok, noto social network ad averle rese famosissime! Le due sorelle hanno deciso di collaborare con la Simmons, società di biancherie per la creazione di una linea di materassi, studiata per diverse fasce d’età.

A darne la notizia sono state proprio loro su People Magazine, come raccolto da Webboh, che ne ha riportato un estratto: “Personalmente ho faticato a dormire, quindi so quanto sia importante. Il tuo materasso è davvero il più importante mobile nella tua vita. Il modo in cui si dorme influenza la vostra giornata e il vostro umore e tutto”, ha rivelato Charli D’Amelio. La tiktoker ha proseguito il perché hanno accettato di lavorare insieme all’azienda. Ecco cosa ha detto “Per dare qualcosa ai bambini che li faccia sentire più a loro agio nelle loro camere.”

Si tratta di materassi di ultimissima generazione, pensato per essere il più confortevole possibile. Anche la stampa bianca e turchese è studiata per regalare al prodotto un look fresco ed elegante. Look che ricorda proprio le due sorelle Charli e Dixie D’Amelio. Ma il costo? In base a quanto emerso si passa da memory foam che parte da un prezzo complessivo di 499 dollari per quello a due piazze e fino a 699 dollari per la king size.

Sia Charli che Dixie D’Amelio, però, c’è da dire che non sono di certo nuove a questo tipo di iniziative. Tra l’altro nel recente passato hanno ideato un drink, il Drunik Donuts o una linea di bracciali (parliamo di Charli) e una nuova canzone (facciamo riferimento a Dixie). O ancora il reality show familiare. Insomma entrambe sembrano darsi piuttosto da fare e sono davvero instancabili. Ci riusciranno ora con la nuova collezione di materassi? Staremo a vedere. Intanto le notizie su Charli e Dixie non sono finite qui…