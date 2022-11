NEWS

Andrea Sanna | 30 Novembre 2022

GF Vip 7

Le mutande di Antonella sul letto di Nikita Pelizon

Nel corso della notte, prima di mettersi a dormire i vipponi spesso si ritrovano a chiacchierare in stanza da letto. In camera Nikita Pelizon ha parlato di quanto accaduto le ore precedenti (sulla questione spesa e altro) con Luciano Punzo, Sarah Altobello e Oriana Marzoli. Nel mentre l’ex concorrente di Pechino Express stava sistemando le sue cose nell’armadio, che erano presenti sul letto.

Nel mettere in ordine gli indumenti ha per prima cosa trovato una lettera di Luca Onestini, che ha trovato molto tenera e ha condiviso con i compagni di stanza. Anche loro hanno giudicato carino e dolce il gesto del vippone. Poco dopo, però, Nikita Pelizon si è resa conto che sul suo letto erano presenti un paio di mutande che non appartenevano a lei.

Il web sostiene fossero addirittura usate, ma a riguardo non abbiamo alcuna certezza. Unica cosa sicura, come sostenuto proprio da Nikita Pelizon, è che lo slip in questione appartiene ad Antonella Fiordelisi. Ecco il video del ritrovamento in questione…

Nikita trova biglietto di Luca sul pupazzo Etrusco (e dopo un po pure un paio di mutande usate di antonella) #gfvip #nikiters pic.twitter.com/gS0BGwiHcQ — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 30, 2022

Fatto sta che un po’ basita e spiazzata, ma senza scomporsi più di tanto, Nikita Pelizon ha preso le mutande e le ha posate sopra la valigia di Antonella Fiordelisi, come le è stato suggerito anche da Sarah Altobello. La concorrente dai capelli verdi, però, non ha aggiunto altro, se non far notare appunto la presenza degli indumenti di Antonella proprio sui suo letto.

Probabilmente si è trattata di una svista da parte di Antonella Fiordelisi, che ha però comunque diviso il pubblico. Qualcuno crede infatti che l’ex schermitrice l’abbia fatto di proposito a lasciare il suo intimo proprio sul letto di Nikita Pelizon, visti i recenti diverbi. Secondo questa fetta di pubblico, infatti, non si tratta di certo di un caso. Ma c’è anche chi sostiene la buona fede della Fiordelisi e pensa si sia trattato solo di un errore. E persino chi dice che in realtà Nikita stava piegando la biancheria del bucato appena ritirato e dunque stesse restituendo le sue cose ad Antonella. In ogni caso le due, magari, avranno modo di parlarne. Il tempo sicuramente non manca!

