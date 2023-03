Chef in Camicia: ricetta della carbonara con pasta La Molisana

Cucina

Redazione | 31 Marzo 2023

In occasione del Carbonara Day che si terrà il 6 aprile prossimo, ecco la ricetta degli spaghetti alla carbonara con pasta La Molisana

Il Carbonara Day è una celebrazione annuale della cucina italiana, che si tiene il 6 aprile di ogni anno. Questa giornata celebra uno dei piatti più famosi della tradizione culinaria italiana, ovvero la pasta alla carbonara.

Il Carbonara Day è stato istituito nel 2016 dall’associazione no profit “Carbonara Day”, con l’obiettivo di promuovere la cultura della pasta alla carbonara in tutto il mondo, e di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di utilizzare ingredienti di qualità per preparare questo piatto.

La pasta alla carbonara è un piatto tipico romano che ha origini incerte, ma che si ritiene sia stato creato durante la Seconda guerra mondiale, quando i soldati americani arrivarono in Italia e scoprirono questo piatto.

La pasta alla carbonara è un piatto semplice ma delizioso, che si prepara con pochi ingredienti: uova, guanciale, pecorino romano, pepe e pasta. È un piatto molto apprezzato in tutto il mondo, e il Carbonara Day è un’occasione per celebrare questo piatto e la sua importanza nella cucina italiana.

Durante questa giornata, molti ristoranti in Italia e all’estero offrono ai propri clienti la pasta alla carbonara a prezzi speciali, o creano menu dedicati a questo piatto.

Inoltre, il Carbonara Day promuove anche l’utilizzo di ingredienti di qualità per preparare la pasta alla carbonara, come il guanciale o la pancetta di maiale di razza italiana, le uova fresche di galline allevate all’aperto e il pecorino romano DOP.

Ricetta spaghetti alla carbonara

Ingredienti

Spaghetti, 150 g

Tuorlo d’uovo, 1

Pepe nero, 3 g

Guanciale, 50 g

Pecorino romano, 20 g

Formaggio grattugiato, 20 g

Procedimento

Per prima cosa privare il guanciale della parte di marinatura al pepe, quindi tagliarlo a listarelle e rosolarlo dolcemente in una casseruola, avendo cura di renderlo croccante senza bruciacchiarlo.

Calare la pasta in acqua salata molto leggermente, e cuocere al dente (8 minuti).

Preparare il pastello: amalgamare il tuorlo d’uovo con il pecorino, il formaggio,

una cucchiaiata abbondante di grasso del guanciale e abbondante pepe nero macinato.

Scolare la pasta in padella, aggiungere un mestolo di acqua e completare la cottura. Riportare in padella il guanciale e mantecare, poi aggiungere il composto a base di uovo e formaggi a fuoco spento.

Impiattare e completare con una spolverata di pecorino e altro pepe nero.