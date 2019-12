Ecco tutte le news e curiosità su Fadi, finalista di Sanremo Giovani 2019: l’età, le origini, le canzoni e dove seguirlo su Instagram.

Fadi età e origini

Tra i concorrenti di questa edizione di Sanremo Giovani 2019, figura anche il nome di Thomas O. Fadimiluyi, conosciuto semplicemente come Fadi. Il cantante è nato in Emilia Romagna e la sua età è di 31 anni. Di seguito qualcosa in più circa le sue origini.

Cresciuto a Riccione, è figlio di mamma italiana e papà nigeriano, originario dell’etnia Yoruba ed arrivato in Italia negli anni ’80.

Ma vediamo qualcosa circa le canzoni e la sua esperienza a Sanremo Giovani 2019…

Canzoni e Sanremo Giovani 2019

Fin da piccolo, grazie ai suoi genitori, Fadi ha coltivato la passione per la musica, avvicinandosi ai grandi artisti della musica: da Bob Marley, a Ray Charles, per passare a Fela Kuti, Battisti e Dalla. Grazie alla fusione di vari generi musicali, con il tempo ha dato via ad un genere tutto suo.

Tra le prime canzoni portate al successo dall’artista c’è “Cardine“, pubblicata nell’estate del 2018 ed in seguito ha lanciato il singolo “Se ne va“. Il tutto è avvenuto grazie all’etichetta Picicca Records, la stessa di un altro importante cantante del panorama musicale italiano come Brunori Sas. Questo gli ha permesso di farsi largo in quella che è considerata la musica indie.

Nel corso della sua carriera, Fadi è riuscito a levarsi qualche soddisfazione importante. Delle tante registriamo l’ingresso nell’album Faber Nostrum, un progetto dove ha omaggiato l’indimenticabile Fabrizio De André. Nel disco ha interpretato Rimini, dando un forte segnale del suo immenso talento. Durante il Giugno 2019 ha pubblicato il suo terzo singolo, “Canzone leggera”.

A Novembre per Fadi si è presentata un’altra grande occasione chiamata Sanremo Giovani 2019. Qui il cantante ha presentato il brano Due noi. Il cantante è riuscito a superare le selezioni, acciuffando la finale e aggiudicandosi così un più che meritato posto in finale. L’artista giovedì 19 Dicembre si esibirà dal Casinò di Sanremo per questo ultimo atto, con la speranza di arrivare a Sanremo 2020.

Dei 10 i cantanti solo 5 di loro otterranno un posto per l’edizione numero 70° della manifestazione canora. A giudicare le loro performance vedremo Amadeus, insieme ad altri volti noti di spicco del piccolo schermo come Carlo Conti, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Pippo Baudo e Gigi D’Alessio (che sostituisce Paolo Bonolis).

Ecco l’esibizione di Fadi a Italia Sì...

Due Noi – l’esibizione di Fadi a Italia Sì

Tra i partecipanti oltre Fadi ci saranno: Thomas, Marco Sentieri, Eugenio in via di Gioia, Avincola e Jefeo. E ancora i Réclame, Shari, Fadi, Fasma e Leo Gassmann. A loro si aggiungeranno i 2 vincitori di Area Sanremo e la vincitrice invece di Sanremo Young, Tecla Insolia.

Infine ecco dove è possibile seguire il cantante su Instagram…

Dove seguire Fadi su Instagram

Per chi volesse è possibile seguire Fadi tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. A sostenerlo ad ora (almeno nel mentre che scriviamo l’articolo) ci sono circa 4692 follower.

Con i suoi fan condivide la grande passione per la musica e li aggiorna circa i suoi progetti, come la partecipazione a Sanremo Giovani 2019.

A lui facciamo il nostro più grande in bocca al lupo per questa avventura. Riuscirà a rientrare tra i 5 concorrenti in gara a Sanremo 2019, nella categoria Nuove Proposte? Non ci resta che seguire la finale in programma giovedì 19 Dicembre per per scoprire cosa succederà.

