Conosciamo meglio chi è Jefeo, il cantante di Amici 18 in gara a Sanremo Giovani 2019: l’età, la biografia, le canzoni, la musica trap, il percorso nel talent e il profilo Instagram dove seguirlo.

Jefeo età e biografia

Il suo vero nome è Fabio Migliano, in arte Jefeo. Nato nel 2001, ha 18 anni. Il cantante vive con la sua famiglia a Cesano Boscone, quartiere in provincia di Milano. Il perché della scelta di questo nome d’arte è nata grazie ad un sogno da lui fatto anni fa, rivelatosi poi perfetto per la sua persona.

Cresciuto a pane e musica, Fabio ha fatto una scelta molto coraggiosa. Dal suo passato e dichiarazioni da lui fatte, abbiamo scoperto che ha lasciato la scuola al primo anno di superiori, per dedicare anima e corpo a ciò che da sempre ama fare: cantare e regalare emozioni.

Dando uno sguardo alla biografia e vita privata del cantante, non sappiamo se sia o meno fidanzato ad ora. Sotto questo punto di vista, infatti, tende ad essere davvero molto riservato. E nemmeno dai suoi social si riesce a percepire se ci sia o meno una ragazza nella sua vita. Non sappiamo nemmeno in che rapporti sia

Quel che sappiamo però è che Jefeo è davvero molto legato alla sua famiglia, tanto che poco prima del Serale di Amici ha voluto esternare tutte le sue emozioni:

“Sono stato sul ciglio di quella porta, però ho sempre pensato ai miei genitori, a quanto mi hanno insegnato loro, quindi certe ca…ate prima di farle ci devi pensare due volte. I miei genitori mi hanno sempre lasciato la strada libera e questa cosa qui mi ha fatto ragionare”.

Aveva dichiarato nel corso del daytime. Nei mesi della sua esperienza ad Amici 18, abbiamo conosciuto con lui il genere trap di cui dice di appartenere e alcune canzoni, che sono diventate già un successo.

Canzoni e trap

Già famoso nell’hinterland milanese, Jefeo ha portato al successo le sue prime canzoni nel 2015, vale a dire Buon Caffè e Felici. Queste hanno riscosso ampi consensi tra i giovani, i quali si rivedono molto ne versi dei suoi brani, di cui è autore. Ama molto scrivere sia musica che testo e durante l’esperienza di Amici l’abbiamo visto sperimentare la produzione di varie cover.

Probabilmente a rendere il tutto più facile non solo il suo talento, ma anche il genere con cui si è mostrato al pubblico, il trap, comunissimo tra le nuove generazioni. La voglia di evoluzione del cantante, però, l’ha spinto a scegliere di non concentrarsi solo ed esclusivamente su questo, ma di arricchirlo con delle contaminazioni pop.

Delle tante canzoni presentate durante i casting, ricordiamo Oggi no, che gli ha poi permesso di proseguire nei successivi step. Ora come ora, però tra i pezzi più conosciuti ci sono Silenzio, Jefeo, Bimbo, Relax.

A tal proposito, vediamo il suo percorso ad Amici…

Il percorso ad Amici 18

Sappiamo bene che entrare nella scuola di Amici non è cosa facile. Serve grande talento, dedizione e spirito di sacrificio. Tutti ingredienti che non sono mancati a Jefeo, quando si è presentato per la prima volta ai casting, davanti alla commissione.

Il suo modo di essere così solare e diverso nel modo di fare musica, l’hanno reso speciale, tanto che i professori non hanno potuto fare a meno di confermare il suo ingresso nel talent show. Da qui ha preso il via il suo percorso. A differenza di Giordana e Tish, le prime ad ottenere il banco, il cantante ha dovuto affrontare vari step, riuscendo però nella sua impresa.

Un percorso non di certo facile il suo. Messo diverse volte in sfida immediata, ha saputo affrontare e superare tutte le difficoltà che gli si sono presentate davanti. Tutto ciò con grande umiltà, ma al contempo anche tanta consapevolezza dei propri mezzi.

Questo gli ha dunque permesso di non arrendersi e di combattere fino alla fine per ottenere la maglia del Serale, dove però è uscito dopo una manciata di puntate.

Jefeo a Sanremo Giovani 2019

Nonostante tutto, però, Jefeo non si è arreso e ha continuato ad approfondire la sua passione per la musica, che l’ha portato a tentare così la partecipazione a Sanremo Giovani 2019.

Dopo varie selezioni è riuscito a rientrare prima tra i 65 e poi arrivare tra i 20 semifinalisti, fino all’attesa finale, in programma il 19 Dicembre 2019 dal Casinò di Sanremo e in onda su Rai 1. Qui il cantante si è presentato con il brano Un due tre stella. Ecco la sua esibizione a Italia Sì.

Dei partecipanti insieme al cantante ci saranno: Fadi, Thomas, Marco Sentieri, Eugenio in via di Gioia e Avincola. E ancora i Réclame, Shari, Fadi, Fasma e Leo Gassmann. A loro si aggiungeranno poi anche 2 vincitori di Area Sanremo e la vincitrice invece di Sanremo Young, Tecla Insolia.

A seguire vi mostriamo dove è possibile seguire Jefeo su Instagram.

Dove seguire Jefeo su Instagram

Prima del suo ingresso ad Amici erano 11mila i seguaci del cantante della Squadra Blu su Instagram. Le cose ora però sono decisamente cambiate. Attualmente sono ben 159 mila e più i sostenitori di Jefeo (registrato con il nickname @thejefeo) sul profilo ufficiale del noto social network. Attualmente l’account è gestito dallo stesso cantante, il quale ci tiene a curare personalmente i suoi social.

Condivide con i suoi fans tutto ciò che lo riguarda. Talmente amato dai giovani che ogni suo scatto o video riesce ad ottenere la bellezza di oltre 30000 like, per non parlare dei numerosi commenti che ne susseguono. Non male per un ragazzo così giovane e promettente.

Anche a Jefeo, così come a tutti gli altri concorrenti di Sanremo Giovani 2019, vogliamo rinnovare il nostro personale in bocca al lupo per questa esperienza indimenticabile.

