A seguito del caos mediatico esploso nelle ultime ore, Fabrizio Corona torna a parlare e fa delle nuove rivelazioni su Chiara Ferragni. Ecco cosa sta accadendo.

Le nuove rivelazioni su Chiara Ferragni

Nonostante sia trascorso un anno dalla fine del loro matrimonio, Chiara Ferragni e Fedez sono ancora i protagonisti assoluti del gossip. Nelle ultime ore infatti Fabrizio Corona ha sganciato una serie di bombe sull’ex coppia social più famosa di sempre e le sue parole hanno attirato l’attenzione dell’Italia intera. Stando a quanto raccontato dall’ex re dei paparazzi, per anni il rapper avrebbe avuto una vita parallela e avrebbe tradito l’influencer per tutta la durata del loro matrimonio. Naturalmente le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web e sui social non si sta parlando d’altro. Ma non è finita qui.

Ieri sera infatti a rompere per la prima volta il silenzio è stata la stessa Ferragni, che ha confermato quanto raccontato da Corona. Chiara, dopo mesi di silenzio, ha dunque ammesso di essere venuta a conoscenza dei tradimenti del suo ex marito e che sarebbe stato lui in persona a rivelarglieli. In seguito però Fabrizio ha rilanciato e ha accusato l’influencer di aver a sua volta avuto una relazione extraconiugale con Achille Lauro.

Poco fa, come se tutto ciò non bastasse, Corona ha sganciato una nuova bomba su Chiara Ferragni. L’ex paparazzo infatti ha annunciato che lunedì 10 febbraio rivelerà sul suo canale chi sarebbe il presunto vero amore dell’influencer. Fabrizio specifica anche che la persona in questione sarebbe entrata nella vita dell’imprenditrice prima di Sanremo, nel periodo in cui sarebbe iniziata la crisi con Fedez.

Attualmente in molti si chiedono già cosa svelerà Corona nei prossimi giorni e tutto il web è con il fiato sospeso. Federico nel frattempo, a seguito di quanto accaduto, ha subito un brusco calo di follower su Instagram e a oggi non ha ancora rotto il silenzio sulla bufera che lo sta travolgendo.