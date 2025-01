In attesa di salire per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2025, Sarah Toscano in queste ore ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi.

Le dichiarazioni di Sarah Toscano

Solo lo scorso anno Sarah Toscano era tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi. Dopo un percorso lungo, fatto di alti e bassi, la cantante è riuscita a vincere il talent show e ha così dato ufficialmente il via alla sua carriera. A breve nel mentre la giovane artista salirà per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo e nel corso della kermesse presenterà la canzone inedita Amarcord. Tanta è l’attesa di scoprire come l’ex allieva di Lorella Cuccarini stupirà il pubblico e in queste ore è accaduto qualcosa che ha fatto emozionare il web.

Nel corso di un’intervista con Fab! Sarah Toscano è tornata a parlare di Maria De Filippi. Ma non solo. La cantante ha menzionato il rapporto con la conduttrice, rivelando di averle mostrato tutto il suo lavoro in anteprima. In merito la giovane artista ha dichiarato:

“A Maria ho inviato tutto in anticipo. Le ho inviato il pezzo, le ho detto con chi facevo il duetto, le ho inviato gli outfit. Ci tengo ad avere un suo parere. Io sono cresciuta in quella scuola. Mi reputo un po’ la figlia di Maria da un certo punto di vista. Per me è importante avere la sua approvazione e sapere cosa ne pensa di quello che sto facendo perché le devo tanto. Devo tanto a quella scuola, a lei e a tutte le persone che ci sono dietro, tra cui anche Lorella Cuccarini, che oltre a Maria è l’altra persona che ha creduto in me dall’inizio”.

A breve dunque Sarah Toscano prenderà parte per la prima volta al Festival di Sanremo e di certo questa per lei sarà un’esperienza unica.