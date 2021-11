1 Tensioni tra le mamme di Chiara Ferragni e Fedez?

Sono ormai anni che Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più belle del web e del mondo dello spettacolo. Come sappiamo l’imprenditrice digitale e il rapper amano condividere con i loro fan tutti i momenti più belli della loro quotidianità e della loro vita privata. A finire dunque spesso al centro dell’attenzione sono anche le rispettive famiglie dei Ferragnez, i cui membri sono a loro volta amatissimi da migliaia di utenti. Tuttavia in queste ore è emerso sul web un retroscena che non è di certo passato inosservato e che sta già facendo discutere. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Stando a quanto svela Dagospia infatti, sembrerebbe che tra Marina Di Guardo e Annamaria Berrinzaghi, rispettive mamme di Chiara Ferragni e Fedez, ci sarebbero delle tensioni in corso. Non sarebbero chiari tuttavia i motivi del presunto gelo tra le due, tuttavia il noto portale fa notare come entrambe non si seguano su Instagram. Questo quanto si legge su Dagospia:

“DOVE C’È UNA SUOCERA, C’È UN PROBLEMA – A MILANO GIRA VOCE CHE I RAPPORTI TRA LE CONSUOCERE, MARINA DI GUARDO, MAMMA DI CHIARA FERRAGNI, E ANNAMARIA BERRINZAGHI DETTA TATIANA, MAMMA DI FEDEZ, NON SAREBBERO DEI MIGLIORI. LE DUE NONNE DI VITTORIA E LEONE NON SI SEGUONO NEMMENO SU INSTAGRAM. SOLO UN CASO?”.

Naturalmente precisiamo che si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi e non c’è alcuna prova che tra le mamme di Chiara Ferragni e Fedez ci siano delle tensioni in corso. Nel mentre in questi giorni proprio l’imprenditrice digitale si sta godendo degli importanti traguardi. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.