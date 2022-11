NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Novembre 2022

Chiara Ferragni Fedez

Fedez potrebbe tornare a Sanremo

Sono trascorsi quasi due anni da quando Fedez per la prima volta ha gareggiato al Festival di Sanremo. Nel corso dell’edizione 2021 infatti il rapper ha partecipato tra i Big della kermesse musicale insieme a Francesca Michielin, presentando il brano Chiamami Per Nome. Il duo, che è tornato a cantare insieme dopo anni, ha conquistato il cuore del web e del pubblico, posizionandosi al secondo posto dietro i Maneskin, che vinsero con la celebre Zitti e Buoni. Grande successo dunque per Federico, che per la prima volta si è messo alla prova con questa nuova esperienza. I fan tuttavia hanno iniziato a sperare di rivedere il cantante sul palco dell’Ariston, stavolta magari da solo. Poche ore fa così il rapper ha rotto il silenzio per la prima volta, e ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata.

Fedez nel corso di una diretta su Instagram ha infatti annunciato che a breve uscirà con una nuova canzone, che sarebbe perfetta proprio per il Festival di Sanremo. Tuttavia per ovvi motivi quest’anno il cantante non potrà partecipare alla kermesse musicale, per via della presenza di sua moglie Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale infatti sarà la co-conduttrice della manifestazione insieme ad Amadeus durante la prima e la quinta serata dell’edizione 2023. Queste le parole di Federico in merito:

“Forse esco con una nuova canzone, è una bomba, sarebbe perfetta per Sanremo. Ovviamente quest’anno non posso andarci. Anche perché non riuscirei a reggere tutto il carico d’ansia dell’altra volta”.

Nonostante Fedez abbia scartato l’ipotesi di tornare in gara al Festival di Sanremo per l’edizione 2023, non è escluso che in futuro il cantante decida di partecipare nuovamente alla kermesse musicale. E voi sareste contenti di un suo ritorno all’Ariston? Fatecelo sapere e nel mentre continuate a seguirci per altre news.