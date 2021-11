1 Ennesima polemica su Chiara Ferragni

Sono anni che Chiara Ferragni è uno dei nomi più amati e seguiti del web. Come tutti sappiamo la nota imprenditrice digitale ama condividere con i suoi fan i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera e aggiorna costantemente i follower su tutto ciò che le accade. Spesso però non sono mancate numerose e sterili polemiche che hanno coinvolto la Ferragni, che dunque più volte è finita nel mirino del web. Anche in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere alcuni utenti. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Come sappiamo nella giornata di venerdì 26 novembre Fedez ha pubblicato il suo nuovo attesissimo album di inediti, Disumano, che giunge a tre anni dal precedente lavoro Paranoia Airlines. All’interno dell’album troviamo ben 20 tracce, e non mancano numerose collaborazioni. A saltare immediatamente all’occhio è stata la canzone La Cassa Spinge 2021, in featuring con Myss Keta e Dargen D’Amico, che è già uno dei pezzi più discussi e allo stesso tempo amati.

Poche ore fa così sui social Chiara Ferragni ha deciso di condividere una frase del nuovo brano di Fedez, che recita: “Meglio che una cagna viva che una gatta morta”. A quel punto però sul web è scoppiata l’ennesima sterile polemica e in molti hanno duramente attaccato l’influencer. Chiara così, stufa dei ripetuti attacchi, ha deciso di cancellare il suo post, per evitare altre eventuali polemiche.

Nel mente in queste settimane la Ferragni è reduce da diversi successi professionali. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.