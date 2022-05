Chiara Ferragni, il top “a foglia di fico” è già sold out: ecco quanto costa

1 Quanto costa il top di Chiara Ferragni

Sono anni che Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e seguite di sempre. A poco a poco come sappiamo l’imprenditrice digitale ha creato un vero e proprio impero, e a oggi il suo nome è conosciuto in tutto il mondo. La Ferragni per di più è anche un’icona di stile e più volte ha incantato il web con i suoi outfit, alcuni dei quali anche provocatori. Proprio nelle ultime ore a non passare inosservato è stato un look sfoggiato da Chiara, che ha già attirato l’attenzione degli utenti.

Chi segue i Ferragnez sui social ha visto che questo weekend la coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno in relax a Portofino. Durante un pranzo con suo marito Fedez così proprio Chiara ha indossato un reggiseno con le coppe a forma di foglia di fico e un gioco di nastri sulla schiena che non è passato inosservato.

Ma quanto costa il top indossato da Chiara Ferragni e chi è lo stilista che ha realizzato questo capo? Andiamo a scoprirlo. Il reggiseno, che costa circa 180 euro, è il pezzo di punta della collezione di AndreAdamo, un designer che negli ultimi anni si sta imponendo nel mondo della moda. Il suo brand infatti è nato durante il lockdown ma sembrerebbe aver già conquistato il web.

