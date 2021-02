1 Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo ufficializzano la relazione

Già nell’estate dello scorso anno si parlava di un flirt tra l’infuencer e il calciatore. Lei, però, aveva smentito la notizia dandola come fake news, dicendo che se mai sarebbe successo non avrebbe avuto problemi nel dirlo. I fan della coppia, almeno in quel periodo, quindi hanno dovuto mettersi l’anima in pace. Adesso, però, pare che Chiara Nasti abbia ufficializzato la sua relazione con Nicolò Zaniolo.

I primi indizi hanno cominciato a venire alla luce intorno al giorno di San Valentino del 2021. A Chiara, infatti, sono state recapitate delle rose rosse. Nulla di strano se non fosse che la stessa confezione è stata vista anche sulla pagina Instagram di Rose N Roses, luogo che ha accolto poco tempo prima proprio Nicolò. Nessuno dei due, però, aveva rilasciato dichiarazioni in merito. Adesso, tuttavia, due nuove foto parrebbero aver reso ufficiale la loro storia.

Nell’immagine che mettiamo qui sotto, infatti, vediamo la prima fotografia che ufficializzerebbe la relazione tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. Lei, infatti, sui suoi social ha condiviso l’immagine dello stesso tatuaggio che si è fatto fare il giovane calciatore e anche lei da un tatuatore. Lo notiamo meglio mettendo le due immagini a confronto.

Il tatuaggio di Chiara e Nicolò

Ma non finisce qui. Questo perché lei, sempre su Instagram, ha pubblicato l’immagine che li ritrae insieme ed abbracciati con l’aggiunta di una emoticon pazza e una circondata dai cuori. La stessa, poi, è stata ricondivisa anche dal calciatore con un paio di faccine innamorate.

L’immagine che ufficializzerebbe la relazione tra Chiara e Nicolò

